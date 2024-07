Birkózás: felülmúlták az elvárásokat az U17-esek az újvidéki Eb-n

Balázs Éda (61 kg) és Németh Szonja (49 kg) révén két ezüst-, illetve Szentpál Vivien (40 kg), a kötöttfogású Szuromi László (45 kg) és Kolompár Imre (71) kg, valamint a szabadfogású Laposa Márk (71 kg) révén négy bronzérmet szereztek kadétkorú birkózóink az Újvidéken rendezett U17-es Európa-bajnokságon. A hat éremmel a magyar csapat a hetedik helyen zárt az éremtáblázaton.

Úgy vágtunk neki az Eb-nek, hogy a két-három érem a minimális célkitűzés, ehhez képest végül hatot is sikerült nyernünk, szóval a fiataljaink alapvetően túlszárnyalták az elvárásokat

– kezdte értékelését Bácsi Péter, a hazai szövetség (MBSZ) szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. – Az éremesélyeseink közül végül Balázs Édának, Laposa Márknak és Kolompár Imrének is jól alakult a verseny, mindannyian bizonyították a kvalitásukat, és odaértek a dobogóra, de rajtuk kívül olyanoknak is sikerült érmet bezsebelnie, akiktől kevésbé vártuk.

Kellemes meglepetést okoztak többen is, nem pusztán az elért eredményükkel, hanem a mutatott teljesítményük is kifejezetten ígéretesnek bizonyult.

Gondolok itt elsősorban a bravúrosan ezüstérmet szerző Németh Szonjára, a serdülőkorúként bronzérmes Szentpál Vivienre, illetve a szintén harmadik Szuromi Lászlóra. Például Laci szó szerint kiizzadta magából ezt az eredményt, ugyanis egy elég kínkeserves fogyasztás és felkészülés után állhatott végül dobogóra."

Bácsi elmondta, előzetesen nem hitte volna, hogy szabadfogásban lesz olyan magyar versenyző, aki reálisan az aranyéremért küzdhet, viszont Laposa remek birkózást bemutatva, végül nem járt messze a döntőbe jutástól.

„Szokták mondani, hogy evés közben jön meg az étvágy, és ez most nálunk is kicsit így történt, mert például

Laposa Márk az elődöntőjében az utolsó pillanatokban kapott ki, és ha továbbjut, azt hiszem, a fináléban sem lett volna esélytelen.

Mindenesetre ezzel együtt is nagyon szép teljesítményt nyújtott, különösen annak a fényében, hogy az elmúlt időszakban súlyos műtéten esett át, sokáig az indulása is kérdésesnek tűnt, majd végül a sérülésből visszajőve mutatott ilyen kiváló formát. Természetesen még jobb lett volna, ha esetleg egy aranyat is el tudunk csípni, de összességében a hat éremmel nagyon elégedettek lehetünk. "

(Kiemelt képen: a két ezüsttel és egy bronzzal záró leánycsapat tagjai Forrás: MBSZ)