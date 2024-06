Birkózás: Szuromi és Kolompár bronzérmet szerzett az U17-es Eb-n

Két magyar (bronz)éremmel zárult

az újvidéki U17-es Európa-bajnokság kötöttfogású versenye. A 45 kilogrammos Szuromi László keddi vereségét szerdán feledtette, miután a vigaszágon a románt technikai tussal, a bronzcsatában a grúzt pedig pontozással győzte le. A 71 kilogrammos Kolompár Imre nyakába is bronzérem került, ehhez négy mérkőzést is kellett nyernie, kedden a cseh, lengyel és román ellenfelei sem bírtak vele, az azeri azonban legyőzte őt, ám szerdán a bronzcsatában az ukránnál jobbnak bizonyult, megérdemelten állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A magyar csapatból a 60 kilogrammos Olasz Bende is vigaszágas volt, ott azonban egy-egy győzelem és vereséget követően búcsúzott a kontinensbajnokságtól – írja a hazai szövetség honlapja.

Szerdán a lányok is megkezdték a szereplést a kontinensviadalon. A magyar csapatból a pestszentimrei Németh Szonja a döntőbe jutott a 49 kilogrammosok között: délelőtt svéd, majd olasz riválisát is legyőzte, míg

a döntőbe jutásért a román ellen fordított és nyert.

Szonja mellett a 65 kilogrammos Pupp Viktória, illetve az 57 kilogrammos Báger Barbara is negyeddöntőt birkózhatott, ott azonban mindkettő kikapott, és csak Pupp került vigaszágra. A részletes eredmények ITT olvashatók.

(Kiemelt képünkön: Szuromi László (pirosban) Forrás: MBSZ)