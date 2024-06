Birkózás: Ritter Sophie még nem százszázalékos a betegsége után

Hétfőn Újvidéken megkezdődött az U17-es birkózó Európa-bajnokság, méghozzá népes, 27 fős magyar csapattal a mezőnyben. Ugyanakkor Ritter Sophie (57 kg) személyében egy nagy hiányzója mindenképpen akad a válogatottnak. A Csepel TC-KIMBA reménysége egy évvel ezelőtt duplázott, és bravúros teljesítménnyel az U17-esek és az U15-ösök között is Európa-bajnok lett. Idén viszont biztosan nem láthatjuk őt korosztályos világversenyen.

Az tudni kell, hogy Sophie februárban mononukleózis-fertőzést kapott el, amely sajnos igencsak megviselte.

Két hónapig egyáltalán nem edzhetett, majd szépen lassan, fokozatosan visszatért a munkába – mondta Ritter Árpád, Sophie edző-édesapja, a kétszeres szabadfogású Európa-bajnok és vb-ezüstérmes korábbi klasszis az Utánpótlássportnak. – Miután már újra elkezdhetett birkózni, úgy döntöttünk, hogy április végén a harmadik, egyben utolsó válogatóversenyen, az országos bajnokságon már elindul, és végül azt simán meg is nyerte. Ugyanakkor mérlegelve a dolgokat, jobbnak láttuk, ha nem indul az Eb-n, mert még eléggé ingadozó a teljesítménye.

Egyik nap nagyon jól megy neki a birkózás, másik nap gyengébben, és túl közel volt már az Európa-bajnokság időpontja, nem akartuk siettetni a nemzetközi visszatérést.

Szóval Sophie most kihagyja a nyári világversenyeket. Fontosabb, hogy teljesen meggyógyuljon, ne essen vissza az állapota. Helyette itthon fogunk gőzerővel dolgozni, és ezáltal lesz több időnk fejlődni, csiszolni a technikai tudásán, és közben fokozatosan fizikailag is visszanyerheti majd a csúcsformáját. Alapvetően semmivel nem vagyunk elkésve, mert az a legfontosabb, hogy majd felnőttkorban váljon belőle sikeres birkózó. Egyébként pedig még jövőre is kadétkorú lesz, szóval az U17-es Eb-n és vébén egy év múlva is meg lesz a lehetősége bizonyítani."

(Kiemelt képen: Ritter Sophie, miután tavaly serdülőkorúként megnyerte az U17-es Eb-t Forrás: UWW/MBSZ)