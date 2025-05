Úszás: Kós Hubert nyerte a 200 hátat Fort Lauderdale-ben

Két olimpiai bajnok is győzött – magyar idő szerint – pénteken éjszaka Fort Lauderdale-ben, a Pro Swim Series-viadalon, ráadásul egyikük megvert egy harmadik ötkarikás győztest, ám számunkra nem ez a siker igazán kedves, hanem a másik: Kós Hubert megnyerte a 200 hátat Floridában, a győztes, 1:56.45-ös eredmény két másodperccel jobb, mint a második amerikai Gavin Keogh ideje (1:58.47).

Kétszáz háton tehát a regnáló olimpiai bajnok nyert Fort Lauderdale-ben, 400 vegyesen viszont nem, hiszen a francia Léon Marchand kikapott – mégpedig egy másik klasszistól, a Tokióban, majd Párizsban is a 800 és 1500 gyorsot megnyerő amerikai Bobby Finkétől.

Marchand, aki egyedüliként már feltörte a 4:03-as határt is ezen a távon, vezetett is a végén (az eleje Finkéé volt, aztán mellen Marchand megelőzte őt), s még 350-nél is a francia fordult elsőként, ám Finke még nemigen kapott ki a számai legvégén, s nem számított, hogy ez egy „idegen” táv a számára, ezúttal is hatalmasat hajrázott, 56.81-es száz gyorsot hozott, szemben Marchand 58.11-es idejével, és nyert.