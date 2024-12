Léon Marchand az év elején Ausztráliában készül és a gyorsúszásra fókuszál

A 22 éves francia Marchand – aki hazai környezetben a nyáron négy ötkarikás aranyat gyűjtött be – a swimswam szakportál beszámolója szerint a legnagyobb ausztrál klasszisok edzője, Dean Boxall vezetésével tréningezik majd. Kitért arra is, hogy visszatérésekor újra csatlakozni fog a Texas egyetemnél Bob Bowman csapatához, ahol Kós Huberttel is együtt úszik.

A Brisbane-ben sorra kerülő edzések alkalmával Marchand olyan ausztrál úszókkal készül majd együtt, mint a hozzá hasonlóan olimpiai bajnok Ariarne Titmus, Mollie O'Callaghan, valamint Elijah Winnington és Shayna Jack. Bennük az a közös, hogy mindannyian gyorsúszásban érték el legnagyobb sikereiket, Marchand nem titkolt célja pedig az, hogy ebben az úszásnemben is fejlődjön.

Marchand a párizsi olimpián 200 méter pillangón Milák Kristófot megelőzve diadalmaskodott, ezenkívül 200 méter mellen, valamint 200 és 400 méter vegyesen nyert aranyérmet, a 4x100 méteres vegyes váltó tagjaként pedig bronzérmes lett. A nemzetközi szövetség (World Aquatics) idén az év férfi úszójának választotta.