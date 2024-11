Átadták a WA ideiglenes irodáját Budapesten

Budapestre költözik a World Aquatics központja, a magyar kormány ezzel együtt globális oktatási és edzési centrumot is létre akar hozni, amelynek első lépéseként átadták a szervezet átmeneti irodáját a fővárosban.

„Jövőre a központ is megalakul, 2026-ra a teljes globális központ is készen lesz, 2027-től kezdve pedig minden, úszással kapcsolatos tevékenységet innen irányítanak majd” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki fontos célnak nevezte a hasonló nemzetközi szervezetek Magyarországra hozását, és kiemelte, hogy a WA-val már négy sportszövetség központja lesz hazánkban. – Az átmeneti iroda rendkívül közel van a Parlamenthez, a belvároshoz, egy olyan helyszínen, ami jól mutatja, hogy milyen nagy fontosságot is tulajdonítunk mi a sportnak, illetve az úszásnak. Ami a sportot és az olimpiát illeti, a legnagyobbak között vagyunk, különösen amikor vizes számokról van szó.”

Hozzátette, hogy a kormány sportösztöndíjat alapít, amellyel a legtehetségesebb úszókat szeretné idevonzani a fejlődő országokból, 2027-től évente kétszáz helyet hirdetnek meg. Emlékeztetett arra is, hogy hazánk a Nemzetközi Úszószövetség nyolc alapítója között volt 1908-ban, és Budapest lesz az első város az úszósport történetében, amely teljesíti a „rendezői Grand Slamet”, azaz otthont ad a sportág négy legjelentősebb eseményének, a nagy pályás és a junior-világbajnokságnak, úszó-világkupaversenynek, illetve decemberben a rövid pályás világbajnokságnak is.