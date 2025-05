Wladár Sándor újabb négy évig a Magyar Úszószövetség elnöke

Wladár Sándor egyedüli jelöltként indult az elnöki posztért, és egyhangúlag választották meg újabb négy évre.

Moszkva olimpiai bajnoka mellett Becsky András és Selmeci Attila is a küldöttek egyhangú támogatását élvezte az alelnöki voksolásnál. Az elnökségbe a sportág egykori nagyjai és a kiemelten sikeres klubok vezetői kerültek be nagy többségben: Bencsik Gábor, Gyepes Ádám, Illés Fanni, Kalaus Valter, Markovits László, Molnár Mihály, Nyíri Zoltán, Risztov Éva, Szentpáli Gábor, Szita Károly, Török Enikő és Verrasztó Zoltán.

Kiemelendő, hogy most először paraúszó is tagja lett a testületnek: a paralimpiai bajnok Illés Fanni is bizalmat kapott.