Ünnepi körítés, díjazottak, Kamuti Jenő átadta a stafétabotot a fair play mozgalom élén

A fair play a kezdetektől fogva velünk van a sport világában, minden pillanatban érezhetjük, az együtt versenyzés öröme összeköt minket. A sportszerűség a legfontosabb értékeink között szerepel, a Fair Play Bizottságának is hatalmas elismerés és figyelem jár, hiszen fontos kiemelni a sport olyan alakjait, akik az eredményeken túl az „ellenfélt” is maximálisan tisztelik. A sportszerűséget, a fair play mozgalmat ünnepelték a jelenlévők hétfő este a Budavári Lovardában. A szervezők megadták a módját a gálának, a meghívottak vörös szőnyegen vonulhattak be, a vendégek között a hazai és nemzetközi sportélet vezetői, nagy alakjai is szerepeltek a miniszterek, államtitkárok mellett. Volt mire koccintani, hiszen a díjazottakon kívül azt is ünnepelték a jelenlévők, hogy a magyar kormány kezdeményezésére az ENSZ Közgyűlése egyhangú szavazással a sportszerűség világnapjává nyilvánította május 19-ét.

Az estét Palya Bea énekes előadása nyitotta meg, ezt követően Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárhoz került a szó, ő jó néhány magyar sportpéldaképet emelt ki beszédében, majd külön méltatta Kamuti Jenőt is, akit mint a fair play mozgalom leköszönő elnökét is ünnepelték a helyszínen tartózkodók.

Schmidt Ádám (Fotó: Árvai Károly)

„A nemzetközi fair play mozgalom közel hat évtizedes történelemre tekinthet vissza, szerencsések vagyunk, hogy a sport minden évben ennyi felemelő pillanatot ad nekünk, olyan embereket, akik valóban hatni tudnak, akiket példaképként tudunk állítani nemcsak a sportélet képviselői, hanem az egész társadalom elé is” – mondta Schmidt Ádám.

Schmitt Pál, a MOB egykori elnöke is méltatta Kamutit, kiemelte, kollégája fontos erkölcsi iránymutató volt az elmúlt 25 évben a mozgalom élén, éppen ezért örökös tiszteletbeli elnöknek választották meg, Kamuti Jenő könnyek között, meghatódva lépett a színpadra.

„A fair play szellemében köszöntök minden kedves vendégünket – nyitotta odaillően a beszédét Kamuti. – A fair play megtestesítője a sport maga.” Hozzátette, hatalmas dicsőség, hogy az ENSZ közgyűlése egyhangú szavazással döntött a sportszerűség világnapjáról. A mozgalom tiszteletbeli elnöke beszéde végén köszöntötte a mozgalom új vezetőjét, az indiai-magyar származású Sunil Sabharwalt – Kamuti álló vastaps kíséretében hagyta el a színpadot.

Kamuti Jenő (Fotó: Árvai Károly)

„Különleges nap, hiszen az ENSZ első alkalommal hirdette ki a fair play világnapját, ezt ünnepeljük ezen az estén – kezdte beszédét először angolul Sabharwal, aztán átváltott magyarra. – Senki sem dolgozott a fair play érdekében többet, mint a mozgalom tiszteletbeli elnöke, Kamuti Jenő. Szeretném megköszönni Jenőnek, hogy huszonöt évvel ezelőtt felkért arra, hogy társuljak be a csapatába. Nem gondoltam volna, hogy idáig jutunk, és engem érhet az a megtiszteltetés, hogy én követhetem a mozgalom élén.”

A beszédek sorát Szijjártó Péter zárta, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere kiemelte a sport és a fair play fontos szerepét. „Nehéz, viharos időszakban jöttünk össze, a világ életét háborúk, nemzetközi konfliktusok befolyásolják. Nem túlzás azt állítani, hogy a hidegháború vége óta most van a legfeszültebb helyzet a világon, ez még akkor is igaz, ha reménykeltő a megbeszélések zajlanak az amerikaiak és az oroszok között. Sajnos jelen vannak még azok a törekvésék, melyekkel a világot újra blokkokra akarják szabdalni. Mi, magyarok küzdünk ez ellen. Azt gondoljuk, ebben az egyik legjobb eszköz a sport, szövetségünk ebben a küzdelemben a sport világa.”

A beszédek után további ünnepi pillanatok következtek, átadták a fair play mozgalmához kapcsolódó díjakat, összesen 17 díjazott vehette át az elismerését, de a szervezők azokról sem feledkeztek meg, akik nem tudtak eljönni a gálára. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a Willi Daume-díjat vehette át.