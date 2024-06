Úszó Eb: fekete halszörnyek ijesztgetik az indulókat

„Te láttad a halakat?

„Egy darabot sem.”

„Én konkrétan összecsináltam magam. Ilyen óriási feketék, cápaszerű farokúszóval, húsz centire mentek el alattam.”

„Ja, néztem, minek állsz meg, aztán kezdesz úszni, mint az őrült.”

„Frankón megijedtem.”

„Tőlem nyilván félnek” – zárta rövidre a Betlehem Dáviddal folytatott diskurzust Rasovszky Kristóf az Ada-tó partján.

Jogos, hogy a Balatoni Cápától (alias Rasovszkytól) rettegnek a busák – Gellért Gábor szövetségi kapitány szerint velük találkozhattak edzés közben versenyzőink –, ugyanakkor az ifjabbik veszprémi hamarosan már a mentális felkészülésen dolgozott, hogy a szerdai 10 kilométeren ne zökkentsék ki a szörnyek. Muszáj lesz, mert a Rasovszky, Betlehem duó éremesélyes az Eb nyílt vízi versenyeinek nyitó napján.

Persze nem lesz egyszerű az élen zárni, hiszen minimum három klasszis lesz ott a pontonon: az olaszoktól Gregorio Paltrinieri és Domenico Acerenza, míg a franciáktól a szintén a világelitbe tartozó Marc-Antoine Olivier. Rasovszkyval és Betlehemmel együtt ez már kapásból öt pályázó a dobogóra, és akkor még a sötét lovakról nem is beszéltünk – csak a fekete halakról… A németek tavi specialistája, Florian Wellbrock a magaslati edzőtáborban maradt, ám Paltrinieri révén megint lesz olyan rivális, akinek nagyon fekszik a terep. Merthogy olyan körülmények várják a mezőnyt, mint a Maty-éren: ez is regattapálya, csak a partján kissé bujább a növényzet, mint Szegeden, illetve a víz mélyebb és tisztább. Egyébként minden egy medencés viadalt idéz, még a tó hőfokát is 27-re mérték, ami az uszodákban kötelező.

Persze Rasovszkyékat nem úgy ismerjük, mint akik bármikor is panaszkodtak a külsőségekre: „Az olimpia a fontos, azaz egyáltalán nem volt formába hozás, mégis azt tudom mondani, legutóbb ilyen nyolcszázakat a tavalyi fukuokai vébé előtt úsztam edzésen, márpedig akkor elég jól ment aztán a versenyen is.” Rasovszky csak 2018-ban volt érmes egyéni távokon az Eb-n: a glasgow-i csodatripla (arany 5-ön és 25-ön, ezüst 10-en) óta „csak” váltóban sikerült az első három közé érnie, igaz, 2021 óta menetrendszerűen. Azóta három vb-n állt dobogón egyéniben, azaz ideje lenne kiegészítenie a kollekciót. Betlehemnek pedig valahára egyéni számban nemesfémet gyűjteni – ahogy a legutóbbi vk-versenyen fogalmazott a negyedik helyet követően: „A negyedik–hatodik hely most már bárhol megy, remélem, nem kell sokáig arról beszélnem, miért nem sikerült az érem.”

A hölgyeknél olimpiai indulónk, Fábián Bettina odaérhet, de megint akadt némi egészségügyi gondja, Szimcsák Mira pedig szerzett már meglepetést felnőttviadalon, ha Európa-kupán is.