Egy igazi bajnok: a már mindent megnyerő Rasovszky Kristóf a könnyeivel küszködve értékelt a vizes vb-n

A nyílt vízi úszók 10 kilométeres versenyében toronymagas favoritként állt rajthoz olimpiai bajnokunk, Rasovszky Kristóf a szingapúri világbajnokságon, ám a sorozatos halasztások miatt majd’ harmincegy fokos – ez az egészségügyi határ – vízben megrendezett futamban nem tudott úgy teljesíteni, ahogyan szeretett volna, tizenharmadikként zárta a versenyt, és nem sikerült jobban számra az öt kilométeres táv sem, ahol tizennegyedikként ért célba.

„A sport ilyen, nem lehet mindig nyerni, fel kell állni a földről, aztán menni kell tovább – mondta könnyeivel küszködve olimpiai bajnokunk. – Holnap meg holnapután is van egy verseny, két nap múlva ráadásul a csapat számít rám a váltóban, úgyhogy össze fogom szedni magam, és holnap is úgy fogok visszaugrani, hogy megpróbálok elmenni a végéig, az ötszáz méterig, és ha kell, akkor megküzdök és megint fejre állok. A váltóban pedig ha kell, a fejreállással együtt próbálom behozni a csapatot a lehető legjobb helyre, ha megszavazzák azt a bizalmat, hogy én legyek a befejező. Ha nem, akkor azt szerepet fogom a lehető legjobban teljesíteni, amelyet nekem szánnak. Ezért vagyok itt, ezt kell csinálnom.”

A múlt évben egyéniben 10 kilométeren olimpiai bajnoki címet, világbajnokságot, valamint csapatban Európa-bajnokságot, az idén 10 kilométeren, sprintben és csapatban szintén Eb-t nyerő Rasovszky Kristóf szerint a felkészülés soron jó munkát végeztek, és az Európa-bajnokság óta nem lettek rosszabbak, egyszerűen nem sikerült annyira alkalmazkodnia az extrém meleg vízhez, mint a többieknek.

„Nem azért vagyok itt, hogy tizenharmadik meg a tizennegyedik legyek, főleg úgy, hogy milyen elmúlt egy év van mögöttem. De 2022-ben is volt egy világbajnokság, ráadásul Budapesten, amely nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, abból is talpra álltam, és most is talpra fogok állni. Meg fogok tenni mindent azért, hogy a következő két nyílt vízi versenyszámom is a legjobban sikerüljön és a két medencés számom is” – jelentette ki Rasovszky Kristóf.