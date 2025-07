„Látszott minden szögből, hogy az a dolga, hogy minket megöljön” – Betlehem Dávid kifakadt

„Azzal nem volt baj, hogy Florian (Wellbrock) élre állt, azzal volt a baj, hogy a bírói hajó olyat megenged, hogy a második helyről lemaradó Marc-Antoione Oliviere vagy a Greget ölje meg, vagy engem. Ezzel a második-harmadik helyről simán visszaestem a hatodik pozícióba, és akkor állok értetlenül, hogy miért nem lehet kizárni ezt az embert. Látszott minden szögből, hogy az a dolga, hogy minket megöljön, nem tudom, hányadik lett végül, de remélem, hetedik. Amikor az éremért megy, direkt csinálja ezt, a mi versenyünket akarja tönkretenni, ezzel nem tudok mit kezdeni. Semmi helyet nem hagyott nekünk, hogy megelőzzük” – nyilatkozta Betlehem Dávid a futam után az M4 Sportnak.

A magyar úszó később már valamivel nyugodtabban értékelt.

„Tudtam, hogy mi van bennem. Vártam is, hogy Florian Wellbrock előre áll és diktálja az iramot, hogy ha kicsit is lassulnék, ne ússzon fel ránk a mezőny. Így is történt, fél kör volt hátra, amikor szinte az aktuális másodikat támadtam, de utána négyen-öten daráltuk egymást, pedig azért van ott a hajó, hogy ne történjen semmi szabálytalan a vízben. Az lett volna a jó, ha mindenki a saját pozíciójában ússza az iramot és sprinthajrával megyünk az érmekért. Ehelyett a francia srác, Marc-Antoine elkezdett harcolni velünk, amit nem is értettem – látszott, hogy lemarad és jönnek ránk Gregorio Paltrinierivel, ott úszott el az érem. Szerintem teljesen elkészült az erejével, és egyszerűbbnek látta, ha megnehezíti a dolgunkat” – értékelt Betlehem.

„Alapvetően mindig szeretek elöl lenni, próbáltam az első öt-hat közé férkőzni és jó tempóban úszni, hogy a végére is maradjon erőm. Ilyen körülmények között egyszerűen nem úgy működik a testem, ahogy, mondjuk, tizenhat fokos vízben. Harminc fokban a jó hőtartásom azt eredményezi, hogy túlmelegszem és korlátozottabb a teljesítőképességem. Megpróbáltam, beleadtam mindent, úgyhogy ilyen szempontból nem vagyok csalódott, de eddig nem úgy alakul a világbajnokság, ahogy vártuk és sokan szeretnék otthon is. Ilyen a sport, nem lehet mindig mindent megnyerni, viszont a felkészülés során jó munkát végeztünk, bízom az edzőimben és magamban is. Két versenyszám van még nyílt vízen, remélhetőleg azok jobban sikerülnek, a váltóban szokás szerint a csapatért is küzdök majd” – fogalmazott Rasovszky Kristóf.