Milák legyőzte Kóst, aranyérmes 100 pillangón az Eb-n

FÉRFI 100 PILLANGÓ, DÖNTŐ

A döntőbe Kós Hubert került be a legjobb idővel, így a negyedik pályán úszhatott, míg Milák a harmadik pályát kapta meg. A két magyar végig óriási csatát vívott egymással, és – bár öt méterrel a vége előtt is a lengyel Jakub Majerski vezetett– végül Milák ért be elsőként 50.82-es idővel, mindössze 14 századdal gyorsabban az ezüstérmes pozícióban falat érő Kós Hubertnél.

Milák Kristófnak ez pályafutása hatodik Európa-bajnoki címe, összességében pedig ez volt a magyar küldöttség harmadik elsősége ezen a kontinensbajnokságon, és összességében a 99. Eb-aranya.

NŐI 50 HÁT, DÖNTŐ

Komoróczy Lora nagyon jól úszott, végig nagy csatában volt az érmekért, az élen is haladt. Végül két századdal lemaradt a dobogóról, és a negyedik helyen végzett.

„Nem tudom, mit mondjak, a századokkal nem vagyok túl jó barátságban… – értékelt lapunknak Komoróczy. – Negyedik lettem, ez van. Általában elsőre nem szokott sikerülni sok minden, meg kell mindig mindenért dolgozni, de így legalább még jobban örülök annak, ha elérem a célomat. Megyek tovább az úton, egyszer csak sikerül.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

AZ ESTI PROGRAM

Középdöntők, döntők (Tv: Duna World)

Férfi 100 m pillangó, döntő

1. Milák Kristóf 50.82

2. Kós Hubert 50.96

3. Jakub Mejerski (Lengyelország) 50.98

Női 50 m hát, döntő

1. Danielle Hill (Írország) 27.73

2. Theodora Draku (Görögország) 27.87

3. Adela Piskorska (Lengyelország) 28.00

4. Komoróczy Lora 28.02



Férfi 200 m gyors

Női 100 m pillangó (Ugrai Panna)

Férfi 50 m hát (Jászó Ádám, Kós Hubert)

Női 200 m mell (Békési Eszter)

Férfi 200 m mell, döntő

Női 200 m gyors, döntő (Ábrahám Minna)

Férfi 4x100 gyorsváltó, döntő