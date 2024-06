Betlehem Dávid: Nyerni is meg kell tanulni

A múltban is akadt már rá példa, hogy valaki vállalja a medencés versenyeket, majd a nyílt vízi viadalt is, ám a magyar úszókra ez nem volt jellemző, olimpián semmiképpen sem Betlehem Dávid e tekintetben is új fejezetet nyit, nyithat a honi sportágban: a dohai vb negyedik helye 1500 gyorson, még inkább a 14:46.44-es idő viszont a medencébe is elrepíti húszéves úszónkat. „Nem tudom megmondani, hogy az edzőm, Szokolai László nekem ezt miért engedte meg, hiszen Rasovszky Kristóf nyolcszáz gyorson nem indul. Talán azért döntött így a mester, mert az ezerötszázat nem sokkal a tíz kilométer előtt rendezik. A dohai tényleg jó úszás volt. A duplázás elsülhet így is meg úgy is, remélem, hogy így, vagyis jól fog” – mondta Betlehem Dávid.