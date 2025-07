Nyílt vízi úszás: Betlehem hatodik lett, Rasovszky nem került be a legjobb tízbe 5 kilométeren

„Betlehem, Betlehem!” – harsogta a nyílt vízi versenyek szpíkere, amikor még csak az első ötven méteren voltak túl a férfiak 5 kilométeres számának indulói. Betlehem Dávid azonban úgy érezte, hogy nincs mire várni: a rajt után rögtön az élre állt, a három bolyból a középsőt vezette, ráadásul kimondottan jó tempót diktált.

Olyat, amit csak kevesen képesek tartani: az első bója összerázta a három csoportot, a lelátó elé pedig már „libasorban” érkezett meg a nagyjából tizenöt tagú élmezőny, amelyben ott volt a másik magyar, Rasovszky Kristóf is. A második kör elején még egy sebességi fokozattal kapcsolt a versenyben vezető Betlehem, fél távnál pedig a német Florian Wellbrock váltott ritmust, aki az olimpiai szám után újabb aranyra vadászott.

A folytatásban is Wellbrock vezetett, aki folyamatosan növelte előnyét és az utolsó métereken már nem kellett aggódnia, meggyőző teljesítménnyel lett világbajnok. Mögötte folyamatosan sűrűsödött a mezőny: a harmadik kör közepén úgy tűnt, hogy Betlehem meglepheti a vetélytársait, de jól reagáltak a tempóváltására. Az olasz Gregorio Paltrinieri ért be másodikként, a bronzérem a szintén végig az élmezőnyben haladó francia Marc-Antonie Olivieré lett, míg Betlehem egyszerre csapott be Denisz Adajevvel, és végül hatodikként zárt. Rasovszky Kristóf a kanadai Eric Brownnal azonos idővel a 14. helyen végzett.

PERCRŐL PERCRE