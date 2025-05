Sinner lemosta a pályáról Ruudöt, egy óra játék után jutott be a római torna elődöntőjébe

Tommy Paul ellenfele Hubert Hurkacz volt a negyeddöntőben, akit a tavalyi római negyeddöntőben is legyőzött, akkor három játszmában – ezúttal két szett és két óra is elég volt az amerikai játékos sikeréhez. Ennek ellenére nem volt olyan sima mérkőzés, mindkét játékos háromszor veszítette el az adogatását a nyitó szettben, és csak tie-breakben nyert Paul. Ezt követően csak egy brék esett, amit végig is vitt a 27 éves amerikai, így 7:6 (7–4), 6:3-ra győzött.

Casper Ruud nem tudott mit tenni (Fotó: Getty Images)

A nap másik negyeddöntős mérkőzésén a világelső Jannik Sinner átgázolt Casper Ruudön. A norvég teniszező az első négy gémben csupán két pontot nyert, majd ugyan ehhez az első szettben hozzátett még ötöt, egy játékot sem tudott behúzni. Az olasz játékos a folytatásban sem lassított, s bár a második játszmában egy gémet engedett ellenfelének, így is elképesztően simán, mindössze 64 perc alatt megnyerte a találkozót. A világranglista-vezető a pontok 71 százalékát nyerte meg (a 77-ből 55-öt), míg a nyerők száma 22–7 volt, a ki nem kényszerített hibák 10–17 – ezek alapján még lehetett volna szorosabb a meccs, a Ruud mégsem volt semmi esélye, így aztán kettejük negyedik mérkőzését is Sinner nyerte meg, aki zsinórban a 25. győzelmét aratta.

A hölgyeknél Jasmine Paolini az első szettben még megszenvedett Peyton Stearnsszel, mivel az amerikai játékos 4:1-re, majd 5:3-ra is vezetett, innen azonban fordított az olasz lány. A második játszma már nem volt szoros, a Roland Garros és a wimbledoni GS-torna tavalyi döntőse csak egy gémet veszített el ebben a felvonásban, így készülhet pályafutása második 1000-es fináléjára – az elsőt megnyerte, tavaly Dubaiban Anna Kalinszkaját verte meg három szettben.

ATP 1000, RÓMA (8 055 385 euró, salak)

EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Paul (amerikai, 11.)–Hurkacz (lengyel, 30.) 7:6 (7–4), 6:3

Sinner (olasz, 1.)–Ruud (norvég, 6.) 6:0, 6:1

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Alcaraz (spanyol, 3.)–Musetti (olasz, 8.)

Paul (amerikai, 11.)–Sinner (olasz, 1.)

WTA 1000, RÓMA (6 009 593 euró, salak)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Paolini (olasz, 6.)–Stearns (amerikai) 7:5, 6:1

Később

Gauff (amerikai, 3.)–Cseng Csin-ven (kínai, 8.)