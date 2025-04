Udvardy Panna a főtábla első körében búcsúzott Madridban

Udvardy Panna a selejtező első körében az ausztrál Olívia Gadeckit, majd a másodikban a német Jule Niemeiert búcsúztatva jutott a főtáblára. A magyar teniszező a főtábla első fordulójában a szintén a selejtezőből első kiemeltként a főtáblára jutó, a világranglistán 76. helyen álló Anna Blinkovával találkozott. Az orosszal eddig egyszer játszott Udvardy, a 2023 januárjában az Australian Opent felvezető hobarti torna selejtezőjében zajló meccset Blinkova nyerte meg 6:4, 6:3-ra.

Udvardy brékkel kezdett, majd hozta saját adogatását is, 4:2-nél két bréklabdája is volt, de Blinkova mindkettőt hárítva hozta adogatását. Sőt ezt követően kétszer elvetet a magyar szerváját, a kettő között pedig semmire hozta saját adogatójátékát, megnyerve az első szettet. A második játszmában is először Udvardy brékelt, ezt követően viszont Blinkova azonnal visszabrékelt, és már nem engedett több pontot Udvardynak, aki így 1 óra 21 perc alatt szenvedett vereséget.

Blinkovára a világelső Arina Szabalenka vár a második körben.

WTA 1000-ES TORNA, MADRID (7 831 720 euró, salak)

1. FORDULÓ

Anna Blinkova (orosz)–Udvardy Panna 6:4, 6:2