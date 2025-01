Megállíthatatlan Sinner, bravúros Keys – ilyen volt Melbourne

JANNIK SINNER CÍMVÉDÉSE

Tavaly még talán meglepetés volt az olasz világelső győzelme, pláne az elődöntőben Novak Djokovics felett aratott biztos sikere, majd az, hogy a döntőben nulla kettőről kapaszkodott vissza Danyiil Medvegyev ellen, idén azonban már ő volt a legesélyesebb a trófea megszerzésére. Kemény pályán csak elvétve tudták meglepni 2024-ben Jannik Sinnert, és a tendencia a jelek szerint folytatódik: a pekingi döntő óta 21 mérkőzéses veretlenségi sorozatot épített ki. Ő az első Rafael Nadal 2006-os Roland Garros-győzelmét követően, aki meg tudta védeni karrierje első majortrófeáját. Kérdés, salakon és füvön is képes lesz-e az áttörésre, ha igen, félelmetes mutatókat érhet el.

ALEXANDER ZVEREV ÚJABB BUKÁSA

Már ha nevezhetjük bukásnak, ha valaki bejut egy Grand Slam-döntőbe, de elveszíti. Talán az ő szintjén igen, hiszen évek óta a világ egyik legjobb játékosa a 27 esztendős német, aki kétszeres világ- és egyszeres olimpiai bajnok, vesztes majorfináléból viszont már három is van neki. Talán a Roland Garroson célba érhet, mert egyértelmű, hogy az elmúlt egy-másfél évben karrierje legjobbját nyújtja. Mielőtt a Melbourne-ben elbukott döntő utáni beszédébe belekezdett volna, egy nő a lelátóról bekiabálta neki, hogy „Ausztrália hisz Olgának és Brendának”, utalva arra, hogy bár az ATP és a bíróság is lezárta Zverev bántalmazási ügyeit, ártatlansága nem bizonyosodott be – ezzel kapcsolatban aztán a sajtótájékoztatón is kapott egy kérdést.

MADISON KEYS A CSÚCSON

Nagyon szimpatikus versenyző, akinek végre jól jött ki a lépés. És ez igaz a teljes januárjára, mert bár Aucklandben még kikapott a negyeddöntőben, Adelaide-ben győzött, 12 mérkőzést nyert meg sorozatban, és 29 évesen megszerezte élete első nagy trófeáját. Mivel a világ két legjobb teniszezőjét, Iga Swiateket és Arina Szabalenkát is felülmúlta, egyértelmű, hogy megérdemelte a fényes diadalt. Minden borításon képes jó produkcióra, kíváncsian várjuk, tartós lesz-e a lendülete Madison Keysnek, akinek férje, Bjorn Fratangelo az edzője.

ARINA SZABALENKA ELÚSZOTT TRIPLÁZÁSA

Martina Hingis 1999-es bravúrja után a fehérorosz világelső lehetett volna a következő, akinek sikerül tripláznia az Australian Openen, ám megfosztotta ettől a remekelő Madison Keys. Szabalenka nem tudta palástolni dühét és elkeseredettségét, összetörte az ütőjét, a fejére tette a törülközőjét és sírt – aztán néhány perc múlva már képes volt mosolyogni és kicsit örülni kolléganője csodás győzelmének. Szabalenkának ugyanis még bőven lesz lehetősége továbbiakat hozzátenni három GS-trófeájához, versenyképes lehet bármelyik tornán, erőteniszét nagyon nehéz hatástalanítani.

NOVAK DJOKOVICS SÉRÜLÉSE

Már a Carlos Alcaraz elleni negyedöntő első szettjének végén látszott, valami nincs rendben a szerb ikonnal, viszont mivel játszmahátrányból fordított és – karrierje során már számtalanszor látott – hihetetlen feltámadást és gyógyulást produkált, azt hittük, nem a sérülése befolyásolja majd sorsát Melbourne-ben. Aztán az elődöntőben elvesztette az első szett rövidítését Alexander Zverevvel szemben, és azonnal ment át a háló túloldalára gratulálni ellenfelének, feladta a küzdelmet, emiatt füttyöt kapott a közönség soraiból. A sajtótájékoztatón elmondta, az Alcaraz elleni összecsapás óta nem ütött, combhajlítójában szakadás keletkezett (erről később ki is tett egy MRI-felvételt a közösségi médiában, hogy elcsendesítse a kétkedőket), és mivel nem nyerte meg az első játszmát, nem látta értelmét a folytatásnak. Ellentétben a kapcsolatával új edzőjével, Andy Murray-vel – a próbaidőszak láthatóan eredményes volt, mindkét fél nyitott rá, hogy a továbbiakban is együttműködjön. A 24-szeres Grand Slam-győztessel biztos, hogy számolni kell majd Wimbledonban.

NICK KYRGIOS RÖVID VISSZATÉRÉSE

Az ausztrál fenegyereknek nem jött ki jól a lépés Melbourne-ben, a brit Jacob Fearnley személyében kemény első körös ellenfelet kapott, aki jobbnak is bizonyult nála, majd Thanasi Kokkinakis oldalán nem tudta befejezni párosmérkőzését a szintén ausztrál riválissal szemben – bár ápolták a hasfalhúzódása miatt, Kokkinakis mellizomsérülése miatt adta fel a csatát a duó. Könnyen lehet, hogy a 2025-ös lesz Nick Kyrgios utolsó éve a profi tenisz világában egyesjátékosként, bár még csak 29 éves. Nem tudni, milyen lesz a fizikai állapota az elkövetkező hónapokban, különleges egyénisége minden negatívuma ellenére hiányozna a sportágból.

JELENA RIBAKINA EDZŐSAGÁJA

Hogy a kazah kiválóság fél-e horvát edzőjétől, Stefano Vukovtól, s ezért védi, vagy pusztán nem zavarja, ha útszéli hangnemben beszélnek vele bizonyos alkalmakkor, erre nem tudunk választ adni. A három évvel ezelőtti wimbledoni győztesnek nélkülöznie kellett Australian Open-mérkőzésein a WTA által eltiltott délszláv szakembert, akit honfitársa, Goran Ivanisevic helyettesített a tornán. Mivel Vukov visszakerült Jelena Ribakina csapatába, Ivanisevic érthetően létszámon felettinek érezte magát, és miután a negyedik fordulóban kiesett tanítványa a Grand Slamen, gyorsan rövidre zárta a találgatásokat: a jövőben nem dolgozik együtt a kazahhal. Ribakináért többen is aggódnak a tenisz világában, bízzunk benne, hogy ok nélkül.