Tenisz: Gálfi Dalma hazai pályán szerezte meg második országos bajnoki címét

A magyar bajnokság egyes döntőinek napján már csak elvétve akadt üres szék a balatonfüredi Forrás Sportparkban – nem véletlenül, hiszen a teniszrajongók ritkán láthatják a legjobb magyar játékosokat itthon játszani, ki kellett tehát használni a kínálkozó alkalmat. Főleg, mivel igen patinás párosítások alakultak ki mindkét nemnél a döntőben: a férfiaknál és a nőknél is az első két kiemelt került össze a fináléban – fontos tényező továbbá, hogy Gálfi Dalma (WTA-142.) balatonfüredi büszkeségként szintén vonzotta az érdeklődést. Mindenekelőtt a férfi páros döntőjét rendezték meg, melyben az egyaránt 19 esztendős Kisantal Botond és Sávay Zalán méltó ellenfelei voltak Füle Mátyásnak és Madarász Gergelynek, ám szuper tie-breakben végül a magyar válogatott duó győzött. Az egyesfinálék előtt pedig hivatalosan is elbúcsúztatták Jani Rékát, aki júliusban jelentette be visszavonulását – a régóta térdproblémákkal küzdő korábbi játékos karrierje csúcsán 104. volt a világranglistán 2022-ben, 25 ITF-tornát nyert meg, pályafutása lezárása után edzősködni kezdett, nem mellesleg pedig a magyar bajnokság versenyigazgatója.

Női egyesben az országos bajnoki címért tehát a 2017-es győztes, első kiemelt Bondár Anna (93.) és a 2015-ös bajnok, második kiemelt Gálfi Dalma nézett szembe egymással – utóbbi háromból háromszor győzött korábban, és ezúttal is megőrizte hibátlan mérlegét. Magabiztos adogatójátékokkal indult a találkozó – 2:1-es vezetésnél Gálfi két breaklabdához jutott, a másodikat pedig értékesítette, miután Bondár kerettel találta el a labdát, ami a hálóban akadt el. A breakelőnyét azonban nem sokáig tartotta meg a hazai közönség előtt játszó 26 éves teniszező, egyszer hosszúra ütötte a labdát, kétszer a hálóba, így ellenfele visszajött 3:4-re, majd az adogatását hozva egyenlített. Bondár összességében pontosabban játszott, mint a Tóth Amarissa elleni elődöntőben, Gálfit azonban kevesebbszer tudta meglepni egyébként továbbra is életerős szerváival – Gálfi hasonlóan jól adogatott, előszeretettel pörgette a labdát, gyakorta támadva Bondár fonákját, aki ebből a helyzetből hajlamos volt rontani. Négy ötnél is hasonló szituációban, kétkezes fonákból ütött széleset, ezzel Gálfi fogadóként kihasználta második játszmalabdáját, és vezetést szerzett.

A folytatásban növekedett a szép megoldások, látványos és hosszú labdamenetek, a szemrevaló rövidítések száma, egy-egy tetszetős átemelést is láthattak a nézők mindkét oldalról – sokáig kiegyenlített is volt a szett, ám ahogy egyre nyerte Gálfi a szervagémjeit, úgy nőtt a nyomás Bondáron. A szeghalmi születésű teniszező ennek ellenére sokáig tartotta az iramot, ám 3:4-nél becsúszott egy-egy hiba a játékába, így Gálfi két breaklabdájáról kellett volna megmentenie az adogatójátékát – a másodiknál nem sikerült, széleset ütött, Gálfi Dalma pedig sikeresen kiszerválta a meccset, és 2015 után megszerezte második országos bajnoki címét.

„Nem mondom, hogy életünk meccsét játszottuk Annával, ezt a végén a hálónál meg is beszéltük egymással, de talán éppen ez is motivál majd minket az előttünk álló szezonban, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el már az Australian Openen. Nagyon rég voltam utoljára magyar bajnok, és fantasztikus érzés, hogy Balatonfüreden győzhettem ismét, sokat jelent nekem, köszönöm, hogy itthon játszhattam!” – fogalmazott már a díjjal a kezében Gálfi Dalma.

TENISZ

MAGYAR BAJNOKSÁG

SZUPERDÖNTŐ, BALATONFÜRED (20 000 000 forint, kemény pálya)

Női egyes, döntő: Gálfi Dalma (2. kiemelt)–Bondár Anna (1.) 6:3, 6:4

Férfi páros, döntő: Füle Mátyás, Madarász Gergely–Kisantal Botond, Sávay Zalán 7:6, 4:6, 10–4

Később

Férfi egyes, döntő: Marozsán Fábián (1.)–Fucsovics Márton (2.)