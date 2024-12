Szabadkártyával indul az Australian Openen a 2014-es győztes

Az Australian Open szervezőbizottsága bejelentette, hogy Stan Wawrinka is ott lesz az év első Grand Slam-tornájának főtábláján. A svájci kiválóság pályafutása csúcsán harmadik is volt a világranglistán, most viszont már nincs az első százban.

A 39 éves Wawrinka pályafutása során három Grand Slam-tornát nyert egyesben, az elsőt éppen Melbourne-ben 2014-ben. 2015-ben a Roland Garroson, míg 2016-ban a US Openen diadalmaskodott.

A világranglista jelenlegi 161. helyezettje sok sérüléssel bajlódott 2024-ben.