Davis-kupa: Kanadában selejtez a magyar válogatott

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a hétfői sorsoláson eldőlt, hogy a nemzeti csapat az észak-amerikaiakkal kerül szembe január 31. és február 2. között. Mivel a két csapat még nem találkozott egymással a Dk-ban, így sorsolás határozott a helyszínről, s ez az ellenfélnek kedvezett.

A kanadaiak – Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Vasek Pospisil, Milos Raonic, Denis Shapovalov összeállításban – idén a negyeddöntőig jutottak, ahol a németek állították meg őket.

A magyar válogatott februárban kikapott a németektől a tatabányai selejtezőn, majd szeptemberben Kairóban vívott osztályozót, amelyet 3:2-re megnyert, így jövőre ismét a selejtezőben lesz érdekelt.

„Nem ez lett álmaink sorsolása, nagyon nehéz párharc vár ránk, de a mi játékosaink is olyan szintet képviselnek, hogy abszolút nem kell feltett kézzel pályára lépnünk – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére Bardóczky Kornél, a mieink kapitánya. – Fucsovics Marci az elmúlt tíz-tizenkét évben bizonyította, hihetetlen energiákat képes megmozgatni a Davis-kupában, nagyszerű ellenfeleket győzött le, a hátán vitte a csapatot, míg Marozsán Fábi az elmúlt másfél-két évben nagy magasságokat ért el, ami arra predesztinálja, hogy bárki ellen eséllyel vegye fel a harcot. A kanadaiaknál Félix Auger-Aliassime és Denis Shapovalov mellett Gabriel Diallo is top százas játékos, és nagyon halkan még Milos Raonic nevét is meg kell említenem, mert a közelmúltban még játszott, és egy effektíve gyors, kemény pályán akár őt is bevethetik, bár nem tudom, milyen állapotban van, az elmúlt hónapokban nem hallottam róla. Ahogy említettem, vagyunk olyan szinten, hogy képesek legyünk győzelemmel hazatérni.”

Bardóczky hozzátette, az első feladat, hogy a legerősebb összeállításban utazzunk el Észak-Amerikába, ehhez már kedden egyeztet a játékosainkkal, azok edzőivel, a stábtagokkal. Kanadába már napokkal a mérkőzések előtt ki kell utazni, ezt befolyásolja, hogy versenyzőink mikor térnek haza az Australian Openről – természetesen az lenne a legjobb, ha minél tovább menetelnének, és ez a kanadaiaknál is fontos faktor lesz, hiszen emlékezhetünk, Alexander Zverev tavaly azért nem érkezett meg Tatabányára a német válogatottat képviselni, mert elődöntős volt Melbourne-ben.

„Az a célunk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk, időben a helyszínre érkezzünk, elvégezzük a megfelelő edzésmunkát, hogy az első napra mindenki százszázalékos állapotban legyen. Azt a hazai csapat dönti el, mely napokon játszunk, január 31-én és február 1-én, vagyis pénteken és szombaton, vagy február elsején és másodikán, tehát szombaton és vasárnap. Én mindenesetre bízom a játékosokban!” – szögezte le Bardóczky Kornél, akinek ez lesz az első megméretése nemzeti együttesünk élén.