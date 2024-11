Ruud legyőzte Rubljovot, készülhet a Sinner elleni elődöntőre az ATP-világbajnokságon

A mérkőzés elejétől szoros meccset játszott egymással a két fél. Az első nagy sansz 3:3-nál Casper Ruud előtt adódott, aki három bréklabdához jutott, és a másodikat ki is használta egy fonák egyenessel. A következő gémben a norvég nem hibázott, majd Andrej Rubljov is megoldotta, hogy a játszmában maradjon. A tizedik gémben Ruud egy ásszal kész szettlabdához jutott, és a másodikkal élt is, mivel az orosz ritörnjét megfogta a háló. Ezzel pedig eldőlt, hogy a háromszoros Grand Slam-döntős lesz ott a négy között, mivel Rubljov csak kétszettes sikerrel harcolhatta volna ki a továbbjutást.

A folytatás így már tét nélküli volt, felszabadultan játszhatott mindkét teniszező. Ruud célja az lehetett, hogy két játszmában lezárja a meccset, vagyis minél többet pihenhessen a szombati, Jannik Sinner elleni elődöntő előtt, míg ellenfele az első játszmáját szerette volna behúzni a vébén. Pörgött a játék, az első bréklabda 5:4-es Rubljov-vezetésnél adódott, amivel két szettlabdához is jutott, de az északi játékos fordított. 6:5-nél szinte ugyanez történt, és a norvég egy ásszal hárította az első játszmalabdát, a másodiknál viszont rosszul találta el a labdát, így az szélesre szállt, azaz jöhetett a döntő felvonás.

Bár elengedhette volna az utolsó játszmát Ruud, nem tette, 1:1-nél három bréklabdához jutott, és Rubljov egy kettős hibával el is veszítette a gémet, ami után a földhöz vágta az ütőjét – aztán pedig ápolást kért, de nem emiatt, a lábujjával akadtak gondjai. Csökkent az orosz koncentrációja, és 4:2-nél ismét elveszítette a szervagémjét, majd pedig Ruud a következő játékban első meccslabdájánál ászt ütött, így 1 óra 45 perc alatt megnyerte a mérkőzést.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

EGYES, B-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Casper Ruud (norvég, 7.)–Andrej Rubljov (orosz, 8.) 6:4, 5:7, 6:2

Korábban

Alexander Zverev (német, 2.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 3.) 7:6, 6:4

A csoport végeredménye: 1. Zverev 3 pont, 2. Ruud 2, 3. Alcaraz 1, 4. Rubljov 0

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Szombat

14.30: Alexander Zverev (német, 2.)–Taylor Fritz (amerikai, 5.) (Tv: Match4)

20.30: Jannik Sinner (olasz, 1.)–Casper Ruud (norvég, 7.) (Tv: Match4)