Zverev legyőzte Alcarazt, ott van a négy között az ATP-világbajnokságon

Alexander Zverev az első két mérkőzését megnyerte a torinói ATP-világbajnokságon, Carlos Alcaraz azonban Casper Ruudtől kikapott, míg Andrej Rubljovot legyőzte.

Az első szettben mindketten hozták az adogatójátékaikat, a tie-breakben azonban Zverev koncentrált jobban: három pontot is megnyert fogadóként, Alcaraz ellenben csak kétszer tudta elvenni a szerváját, így Zverev játszmaelőnybe került. Ez azt jelentette, hogy a német klasszis biztosította helyét a legjobb négy között, míg Alcaraz sorsa kikerült a saját kezéből, mert még akkor sem lett volna biztos a továbbjutása, ha legyőzi Zverevet.

Ez nem is jött össze, a második játszmát Zverev brékkel indította, Alcaraz viszont nem tudott fogadóként játékot nyerni, így el is vesztette a mérkőzést. Zverev a harmadik mérkőzését is megnyerte, így a legjobb négy közé követte Jannik Sinnert és Taylor Fritzet. Alcaraz csak akkor juthat tovább, ha Andrej Rubljov – aki már elveszítette továbbjutási esélyeit – két szettben nyer Casper Ruud ellen.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

Zverev (német, 2.)–Alcaraz (spanyol, 3.) 7:6, 6:4