Davis-kupa: Piros Zsombor nehéz győzelemmel kezdett Kairóban

Miközben itthon hirtelen beköszöntött az ősz, Kairóban Piros Zsombor szeles, de forró időben kezdte el a magyar Davis-kupa-válogatott Egyiptom elleni mérkőzését a világranglistán 643. helyen álló Amr el-Szajeddel szemben. Amíg a nézők egy része zöldes leplek alá kuporogva védte magát a tűző naptól, a szervezők pedig a helyi internetkapcsolat kimaradását és az élő eredményközlést próbálták – hiába – orvosolni, némi késéssel a magyar állt fel elsőként szerválni.

Az egyiptomi azonnal elvette az adogatását, ám Piros egyből visszabrékelt, és az első pihenőre már az ő vezetésével ültek le. Az első játszmában 5:5-ig fej fej mellett haladtak, ekkor Amr el-Szajed ismét brékelni tudta Pirost, és 6:5-nél a játszmáért szervált. 40:0-ről kiegyenlített a magyar, de a játék végén az egyiptomi volt a pontosabb, így megnyerte az első szettet.

A második játszma elején kétszer is brékelt az ekkor sokkal jobban koncentráló és összeszedettebb Amr el-Szajed, Piros azonban mindkétszer azonnal válaszolt (2:3-nál 40:0-ről fordított), majd miután semmire nyert adogatójátékkal 4:3-as vezetést szerzett, ismét bréklabdához jutott, s azt kihasználva a mérkőzés során először brékelőnybe került, majd magabiztos adogatójátékkal le is zárta a második játszmát.

Az egyiptomi már korábban is fájlalta a jobb kezét, de a harmadik szett elején úgy veszítette el az első adogatását semmire Pirossal szemben, hogy közben folyamatosan rázta és nyújtogatta a jobb tenyerét, amely többször is görcsbe rándult. Próbálkozott trükkös szervával is, ám Piros ekkorra már összeszedte magát, s a brék után a saját adogatását is hozta. 2:0-s magyar vezetésnél sántikálni is kezdett az egyiptomi, aztán egy hálóhoz tartó sprint után a földre vágódott, és görcsölő vádliját fájlalta. Rövid ápolás után folytatta, és másodszorra erősen sántítva is hozta az adogatását.

Piros ezt követően olyan labdákat ütött, amelyeket Amr el-Szajednek esélye sem volt elérni – 4:1-re elhúzott, úgy tűnt, idő kérdése, mikor fejezi be a meccset. Csakhogy ekkor elkezdett érthetetlen hibákat elkövetni, az egyiptomi kiegyenlített, és adogatott az 5:4-ért. Piros ekkor összeszedte magát, újra brékelt, majd semmire hozta az adogatását, és megnyerte a mérkőzést.

Magyarország a nagyon nehéz nyitány után vezet, Valkusz Máté Mohamed Szafvat ellen folytatja.

TENISZ DAVIS-KUPA

Világcsoport I, osztályozó, Kairó

EGYIPTOM–MAGYARORSZÁG 0:1

Amr el-Szajed (643.)–Piros Zsombor (222.) 7:5, 3:6, 4:6

KÉSŐBB

Mohamed Szafvat (415.)–Valkusz Máté (402.)

Szeptember 14., szombat

9.00: egy páros- és két lehetséges egyesmérkőzés

Karim-Mohamed Mamun (876.), Mohamed Szafvat–Fajta Péter (604.), Madarász Gergely (809.)

Mohamed Szafvat–Piros Zsombor

Amr el-Szajed–Valkusz Máté