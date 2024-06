Roland Garros: Cicipasz hátrányból győzött és készülhet a könnyen továbbjutó Alcaraz ellen

A vasárnapi menetrend szerint előbb a női mérkőzéseket rendezték – a világelső Iga Swiatek villámgyors nullázásáról, leendő ellenfele, Markéta Vondrousová és Coco Gauff győzelméről itt írtunk bővebben. Utóbbi ellenfele a nyolcadik kiemelt Dzsabur lesz, aki a kora délutáni meccsén két 6:4-re megnyert játszmában múlta felül a dán Clara Tausont.

Ami a férfiakat illeti: előbb a 9. kiemelt Sztefanosz Cicipasz lépett pályára Matteo Arnaldi ellen, s a 23 éves olasz alaposan meglepte az előzetesen esélyesebbnek tartott ellenfelét, miután hamar brékelőnybe került és ezt megőrizve bő fél óra játékot követően szettelőnybe került. A 2021-ben a Roland Garroson döntős görög némi meglepetésre a második játszmában is brékhátrányba került, s Arnaldinak négy szettlabdája is volt a 2:0-s előnyhöz, ám Cicipasz mindegyiket hárította, visszavette az elvesztett adogatását és végül rövidítésre mentette a játékrészt. Ebben pedig már Cicipasz jobban koncentrált, így egyenlített – csupán négy pontot engedélyezve Arnaldinak.

Az olasz pedig hiába volt a 2:0 szettelőny kapujában, vélhetően nagyon megviselte, hogy a kapun nem tudott belépni, illetve egyre inkább kezdett fizikailag is fáradni, így a folytatásban is tisztességesen helyt állva játszott, de Cicipasz a harmadik és a negyedik játszmában is dupla brékelőnyre tett szert, s onnantól már nyeregben érezhette magát. A görög 3 óra 14 perc játék után négy játszmában jutott a legjobb nyolc közé.

Ahol pedig a vártnál könnyebben győzedelmeskedő, korábbi világelső, Carlos Alcaraz lesz az ellenfele: a 3. kiemelt spanyol a kanadai Félix Auger-Aliassime ellen lépett pályára, és ugyan nem úgy kezdődött a találkozó, hogy simán továbbmegy a 21 éves kétszeres GS-tornagyőztes, mert rögtön elvesztette első adogatását, azonnal vissza is brékelt. A játékrész végén aztán a spanyol ismét elvette a torna előtti Madridban életében első alkalommal 1000-es versenyen döntőző kanadai adogatását, ezzel 6:3-ra övé lett az első játszma. A második felvonásban Alcaraz ismét kétszer brékelte Auger-Aliassime-ot, és a a játszma vége felé már érezni lehetett, hogy a kanadai nem ér oda minden labdára úgy, mint korábban. A harmadikban aztán már egyértelműen látszott, némi gondja van a 23 éves tengerentúli játékosnak a térdével, de becsületére szóljon, tisztességgel befejezte a mérkőzést Alcaraz ellen, aki 2 óra és 16 perc játék után került a nyolc közé.

Este a Marozsán Fábiánt a második körben búcsúztató 10. kiemelt bolgár Grigor Dimitrov és a 8 kiemelt „szervagép”, a lengyel Hubert Hurkacz találkozott egymással. Utóbbi ezúttal sem tartózkodott attól, hogy fő fegyverét, az óriási adogatásait előszeretettel használja, a meccs során kereken 20 ászig jutott, ám sem bizonyult elégnek. Dimitrov az első szettet rövidítésben vitte, a második felvonás közepén pedig egy bréklabdát kihasználva került előnybe, s ez elég is volt az üdvösséghez. A harmadikban aztán mindketten elvették egy alkalommal a másik adogatását, így megint csak a tie-break döntött és – ahogy az egész meccsen, úgy ekkor is – jobban érvényesült a bolgár variálhatóbb tenisze, és első meccslabdáját kihasználva le is zárta az öt perc híján háropm óráig tartó mérkőzést. Dimitrov a másik három GS-tornán már az elődöntőben is szerepelt, ám pályafutása során korábban még soha nem jutott el a Roland Garroson a legjobb nyolc közé, most már ezt is kipipálhatja.

A későbbi meccsek eredményeivel cikkünket frissítjük.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS (salak, 53 478 000 euró)

EGYES, 4. FORDULÓ (a 8 közé jutásért)

FÉRFIAK

Cicipasz (görög, 9.)–Arnaldi (olasz) 3:6, 7:6 , 6:2, 6:2

Alcaraz (spanyol, 3.)–Auger-Aliassime (kanadai, 21.) 6:3, 6:3, 6:1

Dimitrov (bolgár, 10.)–Hurkacz (lengyel, 8.) 7:6, 6:4, 7:6

KÉSŐBB

Moutet (francia)–Sinner (olasz, 2.)

NŐK

Dzsabur (tunéziai, 8.)–Tauson (dán) 6:4, 6:4

KORÁBBAN

Swiatek (lengyel, 1.)–Potapova (orosz) 6:0, 6:0

Vondrousová (cseh, 5.)–Danilovics (szerb) 6:4, 6:2

Gauff (amerikai, 3.)–Cocciaretto (olasz) 6:1, 6:2

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ÁGRAJZ SZERINT)

FÉRFIAK

Djokovics (szerb, 1.)–Cerúndolo (argentin, 23.)

Fritz (amerikai, 12.)–Ruud (norvég, 7.)

Zverev (német, 4.)–Rune (dán, 13.)

De Minaur (ausztrál, 11.)–Medvegyev (orosz, 5.)

Moutet (francia)–Sinner (olasz, 2.)

NŐK

Avaneszjan (orosz)–Paolini (olasz, 12.)

Szvitolina (ukrán, 15.)–Ribakina (kazah, 4.)

Gracheva (francia)–M. Andrejeva (orosz)

Navarro (amerikai, 22.)–Szabalenka (fehérorosz, 2.)