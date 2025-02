Alpesisí-vb: hatalmas fölénnyel nyert Odermatt szuperóriás-műlesiklásban

A férfi alpesisízés jelenlegi első számú alakja – aki az utóbbi három évben megnyerte az összetett világkupát – kifejezetten "unalmassá" tette a hagyományosan az egyik legizgalmasabbnak számító versenyt a vb-n.

A szakági világkupában is címvédő svájci sztár a legutóbbi vb-n lesiklásban, illetve óriás-műlesiklásban diadalmaskodott és úgy vágott neki a napnak, hogy szuperóriásban még nincs vb-érme. Az viszont már csúszása közben is egyértelműnek tűnt, hogy ez a helyzet pénteken megváltozik, célba érése után pedig az is nyilvánvaló volt, hogy első szakági vb-érme arany színű lesz. Odermatt az addig vezető norvég Adrian Smiseth Sejerstednél bő egy másodperccel bizonyult gyorsabbnak, az utána következő éremesélyes klasszisok pedig egytől egyig már a pálya felső részén behozhatatlan hátrányba kerültek vele szemben.

Végül a svájci síző mögött kereken egy másodperc hátránnyal a hazai Raphael Haaser lett a második, – a pályán elsőként csúszó – Sejersted bronzérmet nyert. Mindössze öt századra volt a dobogótól az osztrákok kedvence, a 2021-es cortinai világbajnokságon mindkét gyors számban, lesiklásban és szuperóriásban is győztes Vincent Kriechmayr, ami óriási bravúr, tekintve, hogy három hete a legendás wengeni lejtőn óriásit bukott és térdszalagsérülést szenvedett. A izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás kiesett.

Férfi szuperóriás-műlesiklás

1. Marco Odermatt (Svájc) 1:24.57 perc

2. Raphael Haaser (Ausztria) 1:25.57 perc

3. Adrian Smiseth Sejersted (Norvégia) 1:25.72 perc