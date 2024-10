Alpesi sí: Leitgeb Richard vk-pontokat akar szerezni Magyarországnak

Leitgeb Richard (balra), Úry Bálint és Tóth Zita (Fotó: Tumbász Hédi/Magyar Síszövetség) A hétfői sajtótájékoztatón Úry Bálint és Tóth Zita is beszélt várakozásairól, illetve nyári felkészüléséről. Férfiversenyzőnknek már csak nagyon kevés hiányzik ahhoz, hogy indulási jogot szerezzen a világkupában, amit minél előbb el akar érni: „Új-Zélandon kezdődött a felkészülésem, július végén utaztunk ki, és majdnem másfél hónapot töltöttünk ott, ami nagyon jó lehetőségnek ígérkezett. A rossz időjárás miatt sajnos sok versenyt töröltek, de kettőn el tudtam indulni, és jó eredményeket értem el – több világkupás versenyzőt is sikerült magam mögé utasítanom. Jó pár edzésnapot bele tudtunk sűríteni a programba, kihoztuk belőle a maximumot. Új-Zéland után Svájcban, majd Ausztriában edzettem, és legkésőbb a szezon végére szeretném bebiztosítani a vk-rajtot szlalomban és óriás-műlesiklásban, mindent megteszek ennek érdekében.” A videóhívással bejelentkező Tóth Zita már meg is szerezte az indulási jogot, így őt néhány hét múlva éles világkupaversenyen láthatjuk. Elmondta, szeretné, ha ebben a szezonban lenne második futamos szereplése és pontszerzése: „Éppen Svédországban vagyok, és bár sok időt nem töltök otthon, élvezem az edzéseket. A felkészülésem nagyon jól sikerült, a nyaram nagy részét Franciaországban töltöttem az új csapatommal, amelynek van ott egy bázisa profi körülményekkel. Norvégiában síeltem is gleccseren, majd szeptembertől több másik helyszínen, így nagyjából negyven napot töltöttem havon, ennyit soha nem síeltem nyáron. November 2-án utazunk Levibe, ott már versenypályán edzhetünk, ami remek lehetőség. Úgy érzem, felkészültem várom a versenyt, célom a pontszerzés. Lehetőség szerint az összes szlalomversenyen részt szeretnék venni.”