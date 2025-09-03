Nemzeti Sportrádió

Csepelen kezdi 53. idényét Istenes László, a TV2 műsorvezetője

T. Z.T. Z.
2025.09.03. 08:53
null
Istenes László a csepeliek mezében (Fotó: Facebook/Istenes László)
Istenes László a Csepel FC USE-nál kezdi meg 53. idényét a futballpályákon – számolt be róla a TV2 Mokka című műsorának népszerű műsorvezetője szerdán a hivatalos közösségi oldalán.

„Egyszer mindenki hazatér...” – ezzel a felütéssel indította Facebook-bejegyzését Istenes László, aki a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) adatbankja szerint a Grund 1986 FC-től igazolt Csepelre augusztus 28-i dátummal.

Istenes László bejegyzésében arról írt, hogy nemcsak a kerület, hanem a klub is rengeteget jelent számára, hiszen szavai szerint korábban már csodaszép éveket töltött el a városrészben futballistaként: „Kölyök koromban Csepelen kezdtem, itt nevelkedtem és olybá tűnik, hogy veteránként itt is fejezem majd be az aktív labdarúgást, de az még odébb van… remélem. Előtte megkezdem az 53. idényemet csepeli kötődésű csapattársaimmal, csepeli legendákkal, egykori csepeli felnőtt és utánpótlás-játékosokkal, akikkel megpróbálunk egy kis borsot törni az ellenfeleink orra alá, és közben begyűjteni néhány boldog, színes sportpillanatot, ezzel a csodaszép címerrel a szívünk fölött. Óriási az izgalom bennünk, mert olyasmit csinálunk, ami számunkra csurranásig van érzelemmel, hiszen mindannyiunk számára nagyon sokat jelent Csepel mint kerület, ez a klub, ez a címer, ez a két szín, amelyek mindig is megdobogtatták a szívünket. Csodaszép éveket töltöttem itt, amelyek emléke szerencsére nem fakul, nem is engedem fakulni és most újra itt, újra piros-kékben” – írta a közösségi oldalán a 61 éves műsorvezető.

A Csepel FC USE jelenleg a Budapesti Veterán II. osztály 2. csoportjában szerepel, az együttes első mérkőzését szeptember 9-én játssza hazai pályán a Budapesti Erdért SE ellen a Hollandi úti sporttelepen. 

 

