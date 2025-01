Bevált a Deco-varázs, Araújo mégis marad a Barcánál – sajtóhír

A Mundo Deportivo információi szerint a klubnál sportigazgatóként tevékenykedő Deco – miután még kedden is arról szólt a zuhanyhíradó, hogy a játékosnak feltett szándéka távozni – hosszasan győzködte Araújót, hogy gondolja meg magát és maradjon a klub kötelékében. Ennek eredményeképpen az uruguayi bekk várhatóan maradni fog a klubnál, sőt arra is van esély, hogy meghosszabbítsa szerződését, amely jelen állás szerint 2026-ban jár le.

A Copa América-bronzérmes játékos maradásában szerepet játszik Inigo Martínez sérülése is (a baszk védő legalább négy hétig harcképtelen lesz – a szerk.), továbbá a csapattársak is biztosították támogatásukról, Gavival és Robert Lewandowskival az élen. A társak szerint az egyébként is vezérnek tartott Araújo játékára nagy szükség lesz a soron következő, a csapat céljai szempontjából fontos meccseken – írja a már említett forrás.

A 25 éves uruguayi védő a tavaly nyári Copa Américán súlyosan megsérült, emiatt szinte a teljes őszi szezont kihagyta. Csupán a Barbastro elleni kupameccsen tért vissza a katalán együttesbe, amelyhez eredetileg 2026-ig köti szerződés, azonban Pau Cubarsí berobbanása és Inigo Martínez stabil teljesítménye miatt kevés játéklehetőségre számíthatott. Martínez viszont megsérült a Real Madrid elleni Szuperkupa-döntőben, így megnyílt az út Araújo előtt Hansi Flick kezdőcsapatába.