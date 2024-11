Simán nyert a Real Madrid, de három játékosa is megsérült – Militao idénye véget is ért

Borzasztóan alakult a mérkőzés első harmada a Real Madrid számára, de nem az eredmény szempontjából. Előbb Rodrygo dőlt ki – várhatóan izomsérülést szenvedett –, majd Éder Militao maradt lent a földön egy ártatlan szituációt követően – a klub a mérkőzés után a hivatalos honlapján erősítette meg, hogy a brazil bekk jobb lábában elszakadt az elülső keresztszalag (ACL), s a napokban műtétre is sor kerül majd. Mindezen események inkább az Osasunát zökkentették ki – vagy épp feltüzelték a Realt –, és a királyi gárda meg is szerezte a vezetést a 34. percben, Vinícius Júnior lőtte ki a kapu bal oldalát. Majd a Militao helyett beálló Raul Asencio indította pompásan Jude Bellinghamet, aki így rögtön ziccerbe került, és a kapust átemelve megszerezte klubjában az első gólját az idényben. Közben még Lucas Vázquez is megsérült, aki megpróbált visszatérni, de végül a szünetben Luka Modric váltotta.

A folytatásban sem adtak esélyt a blancók a vendégeknek, és Vinícius mesterhármasig jutott. A brazil támadó előbb Andrij Lunyin (az ukrán kapus az első Real-hálóőr a XXI. században, aki gólpasszt tudott adni a bajnokságban) indítása után került százszázalékos helyzetbe, és Sergio Herrerát kicselezve lőtt az üres kapuba. Pár perccel később pedig Brahim Díaz szerzett labdát a baszkok tizenhatosának vonalánál, majd ziccerben lepasszolta a labdát a 24 éves csatárnak, aki meglőtte csapata negyedik gólját, így a Real Madrid a Barcelona és a Milan elleni hazai vereség után győzött a Santiago Bernabéu Stadionban. 4–0



SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

Real Madrid–Osasuna 4–0 (Vinícius Júnior 34., 61., 69., J. Bellingham 42.)

