Ancelotti: Amikor legutóbb 4–0-ra kaptunk ki a Barcától, a bajnokságot és a BL-t is megnyertük

A sajtótájékoztatón Carlo Ancelotti azzal kezdte, hogy az első gólig kiegyenlített mérkőzést láthattunk, és együttese az első félidőben magas intenzitással játszott.

„Betalálhattunk volna, de nem tettük meg. Megvolt a lehetőségünk a vezetés megszerzésére. Miután meglőtték az elsőt, elvesztettük a lendületünket. Aztán nulla–kettő után több területük lett, mivel kockázatot kellett vállalnunk az egy az egy elleni szituációk felvállalásával. A kontrákból több helyzetet is kidolgoztak – idézte az olasz szakembert a klub honlapja. Ancelotti hozzátette, hogy a szünetig jól néztek ki, és az ott mutatott játékból kell építkezniük a folytatásra. – Megvagyunk most sebezve, ez egy nehéz és kemény pillanat nekünk.”

„Szeretném megköszönni a szurkolóknak, mert az egész meccs alatt buzdítottak minket. Most folytatnunk kell a munkát, és nem szabad mindent a kukába dobnunk. Hatvan percig jók voltunk, az utolsó harmincat pedig el kell felejteni. Az más volt, mivel megpróbáltunk visszajönni a meccsbe. Hosszú még az idény, nem adhatjuk fel, és tanulnunk kell ebből a vereségből. Az előzőből is tanultunk, és most is így kell tennünk. Ki kell jönnünk a gödörből, hiszen még sok mérkőzés vár ránk az idényben. Jobbak vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy ezt meg is mutatjuk” – jelentette ki Ancelotti.

Az olasz szakember a folytatásban elmondta, nem tudtak előnyt kovácsolni abból, hogy a Barcelona magasan letámadott. Megemlítette az első el Clásicóján szereplő Kylian Mbappét, akinek állítása szerint három-négy gólhelyzete is volt. Továbbá Ancelotti felelevenítette azt, amikor a két kispad összetűzésbe került.

„Flick segítője nem úriemberként viselkedett, amikor a góljukat a kispadunk előtt kezdte el ünnepelni. Mondtam is ezt Flicknek, aki egyetértett velem.”

„Az eredmény nem tükrözi azt, ami a pályán volt – folytatta. – Megérdemelten nyertek. Megszerezhettük volna a vezetést, de végül ezt ők tették meg, és ebből önbizalmat merítettek. Az első gólig kiegyenlített volt a játék, és nekünk adódott több helyzetünk. A 4–4–2-es hadrendünkben jól csináltuk a presszinget az első félidőben.”

Ancelotti úgy fogalmazott, hogy négyszer is már csak a kapussal szemben álltak, mégsem tudtak betalálni. Többször is emlékeztetett az első félidei játékukra, amit 48 évnyi tapasztalattal a háta mögött jónak ítél meg.

„Amikor legutóbb négy–nullára kaptunk ki a Barcelonától, a bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is megnyertük” – szögezte le Ancelotti, majd hozzátette, hogy nem lesznek messze az előző idény eredményeitől.

Még a végén megjegyezte, hogy Luka Modric behozatalával felvállalta hátul az egy az egyeket, amikből többet is elvesztettek, és így kapták az újabb gólokat. „A problémát az jelentette, hogy miután kapsz két gólt, kockáztatnod kell. Kettő–eggyel nyílttá tehettük volna a meccset, de ez nem így lett. A gond az volt, hogy a szünet után nem azzal az intenzitással futballoztunk, mint előtte. A góljuk után megváltozott a dinamikánk, aminek pszichés oka van.”