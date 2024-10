0–4: a második félidőben hengerelt a Barcelona az el Clásicón

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

REAL MADRID–BARCELONA 0–4 (0–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 78 192 néző. Vezette: J. Sánchez

REAL MADRID: Lunyin – L. Vázquez, Militao, Rüdiger, F. Mendy (Fran García, 86.) – Valverde, Tchouaméni (Modric, 63.), Camavinga (Brahim Díaz, 77.), Bellingham – Vinícius Jr., Mbappé. Vezetőedző: Carlo Ancelotti

BARCELONA: I. Pena – Koundé, Cubarsí, I. Martínez, A. Balde – Casadó (Dani Olmo, 65.), Pedri (Gavi, 87.) – Yamal, F. López (F. de Jong, a szünetben), Raphinha – Lewandowski. Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Lewandowski (54., 56.), Yamal (77.), Raphinha (84.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy győzelemmel nem csak a tabellán érhette volna be pontszámban a Real Madrid a Barcelonát a bajnokság 11. fordulójában rendezett el Clásicón. A fővárosiak ugyanis 42 mérkőzés óta veretlenek voltak a bajnokságban, hasonló sorozatra pedig csak a Barcelona bizonyult képesnek, még 2017 áprilisa és 2018 májusa között. A katalánok akkor 43 mérkőzésen keresztül nem veszítettek, a madridiak ettől pedig csak eggyel voltak elmaradva a találkozó kezdetekor.

„Lesen született” – hangoztatták egykor rengetegen az AC Milan csatára, Filippo Inzaghi kapcsán, aki gyakran helyezkedett egy-egy szituációban a védelem előtt. Ezt a jelzőt az első félidőben a Real Madrid francia sztárja, Kylian Mbappé is nyugodt szívvel megkaphatta. Hazai oldalon legalább négy-öt ziccer is azon akadt el, hogy a nyáron igazolt francia lesen kapta a labdát. A 30. percben Lucas Vázquez passza után ráadásul Mbappé a kapuba is betalált, de rövid VAR-ozást követően a találatot érvénytelenítették. Egyértelműen többet támadtak a hazaiak, a Barcelona főleg távoli kísérletekkel próbálkozott. A 21. percben Raphinha 18 méterről lőtt a kapu fölé, majd hét perccel később Pedri 25 méteres lövésénél már Lunyinnak kellett hárítania. Az első félidő utolsó percei eseménytelenül peregtek le, mintha mindkét csapat kicsit elfáradt volna az első harminc percben diktált hatalmas iramtól.

Mbappénak semmi sem jött ezúttal össze (Fotó: Getty Images)

A második félidőben aztán elképesztő Barcelona-hengert láthattunk. Az 54. percben Casadó ugratta ki remekül Robert Lewandowskit, a lengyel kapura tört és 17 méterről nagyszerűen lőtt a bal alsó sarokba. Két perc sem telt el és már kettővel vezettek a vendégek. Az 56. percben Balde balról ívelte a labdát a 16-oson belülre, Lewandowskiról lemaradtak a védők, a lengyel 8 méterről fejelt a bal alsó sarokba. A gyorsan bekapott két gólt követően rögtön magasabb fokozatra kapcsoltak a hazaiak, de nem akart megszületni a szépítő találat. Ha éppen nem lesről talált be Mbappé (a hazaik támadásai összesen 12-szer zárultak leshelyzettel), akkor Pena védte a francia lövéseit. Már a 66. percben eldőlhetett volna a találkozó, azonban Raphinha remek centerezése után Lewandowski a kapufát találta el. A lengyel mesterhármasa két perc múlva sem született meg, Lewandowski ekkor Yamal passza után lőtt 7 méterről a kapu fölé. A hajrához közeledve szinte percenként jegyezhettünk egy-egy helyzetet, majd a 77. percben már azt konstatálhattuk, hogy eldőlt az el Clásico. Lewandowski ezúttal előkészítő szerepkörben jeleskedett. Csúsztatása után Raphinha ugratta ki Lamine Yamalt, aki 10 méterről kíméletlenül lőtt a léc alá. Ezzel még nem volt vége a katalán parádénak. A 84. percben Inigo Martínez a saját térfeléről indította Raphinhát, aki elrobogott Lucas Vázquez mellett, majd 11 méterről a kapuba emelt.

A Barcelona egy héten belül már harmadik mérkőzését nyerte meg, ezeken a találkozókon ráadásul 13 gólt szerzett. A Real Madrid 42 veretlenül megvívott bajnoki után szenvedett vereséget és hatpontos hátrányba került riválisával szemben. 0–4

Erre az eredményre senki sem számított... (Fotó: Getty Images)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Barcelona 11 10 – 1 37–10 +27 30 2. Real Madrid 11 7 3 1 21–11 +10 24 3. Villarreal 11 6 3 2 20–19 +1 21 4. Atlético Madrid 10 5 5 – 16–6 +10 20 5. Athletic Bilbao 10 5 2 3 17–11 +6 17 6. Mallorca 10 5 2 3 10–8 +2 17 7. Rayo Vallecano 11 4 4 3 12–10 +2 16 8. Betis 10 4 3 3 10–9 +1 15 9. Osasuna 10 4 3 3 14–16 –2 15 10. Sevilla 11 4 3 4 12–15 –3 15 11. Celta Vigo 10 4 1 5 17–17 0 13 12. Real Sociedad 10 3 3 4 8–8 0 12 13. Girona 11 3 3 5 11–14 –3 12 14. Alaves 11 3 1 7 13–19 –6 10 15. Espanyol 11 3 1 7 10–19 –9 10 16. Getafe 10 1 6 3 7–8 –1 9 17. Las Palmas 11 2 3 6 13–19 –6 9 18. Leganes 10 1 5 4 6–12 –6 8 19. Valladolid 11 2 2 7 9–23 –14 8 20. Valencia 10 1 3 6 7–16 –9 6

