La Liga: szebbnél szebb találatok a Rayo és az Osasuna mérkőzésén

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Rayo Vallecano–Osasuna 3–1 (Mumin 50., Ratiu 66., Unai López 90+5., ill. Raúl García de Haro 27.)

Nem verdeste az eget a színvonal ezen a bajnokin, de mégsem lehet panasza a nézőknek, ugyanis az első félidőben láthattak egy gyönyörű (Raúl García de Haro lőtt jobbal a bal felső sarokba tökéletes ívben a 16-os jobb sarka elől), a fordulás után pedig egy elképesztően nagy, zseniális gólt (az addig nem sokat mutató bekk, az első gól előtt ügyetlenkedő Abdul Mumin felcsapott balszélsőnek, és ballal éles szögből a léc alá bombázott, védhetetlenül).

Az egyenlítés fellelkesítette a Rayót, egyre jobban futballozva több helyzetet is kialakított, és a 66. percben a felfutó román jobbhátvéd, Andrei Ratiu egy tetszetős, de szerencsés góllal megfordította az állást. Ez volt az első találata a La Ligában, a 15. mérkőzésén.

A Rayo előző 49 hazai meccséből mindössze 13-at nyert meg, ezért is értékes ez a hazai siker – az utolsó percekre pályára lépett James Rodríguez is, a hazai közönség nagy örömére, és a ráadásban lőtt egy csodálatos gólt Unai López is, beállítva a 3–1-es végeredményt.

KORÁBBAN

Atlético Madrid–Valencia 3–0 (Gallagher 39., Griezmann 54., J. Álvarez 90+4.)

Girona–FC Barcelona 1–4 (Stuani 80., ill. Lamine Yamal 30., 37., Dani Olmo 47., Pedri 64.)

Kiállítva: Ferran Torres (Barcelona, 86.)

Celta Vigo–Valladolid 3–1 (H. Álvarez 21., B. Iglesias 38., Douvikas 90+1., ill. Moro 50.)

Kiállítva: Mario Martín (Valladolid, 82.)

Las Palmas–Athletic Bilbao 2–3 (Sandro Ramírez 58., Álex Munoz 83., ill. Sancet 7., Nico Williams 30., Paredes 76.)

Kiállítva: Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao, 56.)

Mallorca–Villarreal 1–2 (Albiol 57. – öngól, ill. L. Costa 27., A. Pérez 90+4.)

Kiállítva: Lato (Mallorca, 69.)

Espanyol–Alavés 3–2 (Puado 21., 56., 63 – 11-esből, ill. Conechny 35., Tenaglia 68.)

Sevilla–Getafe 1–0 (Jesús Navas 23.)

Real Sociedad–Real Madrid 0–2 (Vinícius Júnior 58. – 11-esből, K. Mbappé 75. – 11-esből)

Real Betis–Leganés 2–0 (Ez Abde 74., Vitor Roque 86.)