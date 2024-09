Ezúttal nem volt kérdés: a Barcelona négyet vágott a Gironának

Az FC Barcelona a Girona elleni előző három találkozóját nem tudta megnyerni, az előző idényben hazai pályán és idegenben is 4–2-re vereséget szenvedett Xavi együttese. Ezúttal viszont már Hansi Flick irányította az FC Barcelonát, amely ugyan mezőnyfölényben játszott, sokáig nem tudta feltörni a hazaiak védelmét. A 30. percben Lamine Yamal szerzett labdát a Girona tizenhatosánál, majd a bal felső sarokba varrta labdát.

Hét perccel később Raphinha bal oldali szabadrúgása a 100. barcelonai mérkőzését játszó Robert Lewandowski lábáról pattant hátra, az érkező Yamal pedig a jobb alsó sarokba tekerte a labdát. A Girona mindössze egyszer veszélyeztetett, de a szépítés így is összejöhetett volna: a 44. percben Inigo Martínez kezére pattant a labda, a játékvezető azonban nem ítélt büntetőt. 0–2

A második játékrész elején is betalált a Barca: Jules Koundé ugratta ki Dani Olmót, a spanyol középpályás kicsit kisodródott, de éles szögből is nagy erővel lőtt a kapu jobb oldalába. Olmo így mindhárom barcelonai mérkőzésén betalált. Ahogy a Valladolid elleni 7–0-s mérkőzésen, a barcelonai csapat ezúttal sem akart megállni. Paulo Gazzaniga Yamal és Lewandowski ellen is komoly bravúrt mutatott be, a 64. percben már az argentin kapus is tehetetlen volt. A 21 éves Marc Casadó remek labdát passzolt a Girona védelmi vonala mögé Pedrinek, aki a kapus mellett elhúzva a jobb kapufa mellé lőtte a labdát. 0–4

A Barcelona a négygólos előny birtokában is magasan a Girona térfelén próbált labdát szerezni, és ezt követően helyzeteket kialakítani. A hazaiak ezt ki is használták, egy ügyes labdakihozatal végén Cristhian Stuani szépített a 80. percben. Az FC Barcelona Ferran Torres kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be a találkozót, Hansi Flick csapatának győzelme nem volt veszélyben: 4–1-re nyert és továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a tabellát.

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Girona–FC Barcelona 1–4 (Stuani 80., ill. Lamine Yamal 30., 37., Dani Olmo 47., Pedri 64.)

Kiállítva: Ferran Torres (Barcelona, 86.)

KÉSŐBB

18.30: Las Palmas–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)

Korábban

Celta Vigo–Real Valladolid 3–1 (Hugo Álvarez 21., Borja Iglesias 38., Douvikas 90+1., ill. Raúl Moro 50.)

Kiállítva: Mario Martín (Valladolid, 82.)

HÉTFŐ

21.00: Rayo Vallecano–Osasuna (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Mallorca–Villarreal 1–2 (Albiol 57. – öngól, ill. L. Costa 27., A. Pérez 90+4.)

Espanyol–Alavés 3–2 (Javi Puado 21., 56., 63 – 11-esből, ill. Conechny 35., Tenaglia 68.)

Sevilla–Getafe 1–0 (Jesús Navas 23.)

Real Sociedad–Real Madrid 0–2 (Vinícius Júnior 58. – 11-esből, K. Mbappé 75. – 11-esből)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Real Betis–Leganés 2–0 (Ez Abde 74., Vitor Roque 86.)