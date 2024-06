Ancelotti pontosan tudja, Klopp miért döntött a távozás mellett

Klopp január végén közölte, hogy elfáradt és közel kilenc év után elhagyja a vörösöket. A német szakember bejelentése sokkolta a labdarúgótársadalmat. Carlo Ancelotti az il Giornalénak adott interjújában többek között arról beszélt, hogy számos klubelnökkel dolgozott együtt, s kiváló volt a kapcsolatuk, de mégis úgy véli, ha a szakmai kapcsolatok tönkremennek, jobb vita nélkül távozni.

A riporter erre felvetette Ancelottinak, hogy ez megváltozott, hiszen Klopp távozott, José Mourinho Törökországban folytatja, Maurizio Sarri és Igor Tudor pedig lemondott.

„Nem látok különösebb hírt. Ez mindig is a feladatunk volt, de a Klopp-ügy jelentős. A folyamatos nyomás és felelősség túlzott teherré válik, a megszállottság veszi át az uralmat. Arrigo Sacchival is ez történt” – magyarázta Carlo Ancelotti, aki úgy érzi, megőrizte szenvedélyét és az egyensúlyát, s értékes tapasztalatokat szerzett akkor is, amikor az Everton vagy a Napoli vezetőedzője volt.

A Real Madrid olasz mesterét igyekeztek szóra bírni Kylian Mbappé és Endrick érkezése kapcsán, megjegyezve, hogy a szeptemberben 39. életévét betöltő Luka Modric fogadhatja az új csillagokat.

„Modric a minőség és a karakter egyedülálló példája. Sajnos Kroos úgy döntött, abbahagyja, de továbbra is Madridban él. Mondtam neki, hogy ha ősszel meggondolná magát, csak hívjon fel és kezdje újra” – mondta Ancelotti.