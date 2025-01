Női röplabda BL: nyert és biztosan továbbjut csoportjából a Vasas

A Vasas az előző idényben szerezte meg története első győzelmét a BL főtábláján, hazai pályán pedig most először ünnepelhetett. Arra legutóbb a 2002/03-as idényben a Nyíregyháza volt képes, hogy magyar csapatként egynél több találkozót nyerjen az elitsorozatban.

A 2/3-as győzelmi mutatóval a négyes harmadik helyén álló magyar együttes január 22-én a lengyel Budowlani Lódz ellen, ugyancsak hazai pályán zárja a csoportkört. Amennyiben ott három- vagy négyszettes sikert arat, akkor csoportmásodik lesz és a BL egyenes kieséses szakaszában folytathatja, minden más esetben a CEV Kupa negyeddöntőjébe kerül át.

A magyar együttes a sorozat novemberi nyitányán idegenben bravúrral 3:2-re legyőzte a Nantes-ot, amely csak azért nem vezeti jelenleg a francia bajnokságot, mert nyári pénzügyi nehézségei miatt a szövetség négy pontot levont a klubtól, amely így jelenleg második a Ligue 1-ben.

A magyar bajnokcsapat azóta kétszer is szettet nyert a végső győzelemre is esélyes Fenerbahce ellen, Lódzban ugyanakkor gyenge játékkal 3:0-ra kikapott. Egy esetleges mostani sikerrel ugyanakkor Török Katáék – az előző idényhez hasonlóan ezúttal is – bebiztosíthatták volna európai kupaszereplésük folytatását.

A Vasasból vírusos megbetegedés miatt hiányzott a 11-szeres válogatott liberó Juhár Dalma, őt a klub szintén élvonalbeli második csapatából Balogh Emma pótolta.

A szerdai összecsapás első szettjében mindkét együttes rengeteget hibázott, de ebből a Vasas jött ki jobban, mert náluk a rontásokra sokkal több jó megoldás jutott.

A második játszmára is gyenge maradt mindkét csapat nyitásfogadása, ennek ellenére támadásbefejezésben mindkét fél, s ezáltal a mérkőzés színvonala is feljavult. A hazaiak blokkvédekezésben is stabilabbá váltak, a francia együttes kulcsemberei ezzel szemben rendkívül indiszponáltan röplabdáztak, és bár a hajrá előtt a Vasas bizonytalanságait kihasználva közelebb zárkóztak, kétszettes hátrányból kellett folytatniuk.

A harmadik felvonást újra rengeteg ki nem kényszerített hibával kezdte a Nantes, de mivel viszonylag gyorsan rendezte a játékát – főleg védekezésben javultak sokat a vendégek –, a játékrész derekán átvette a vezetést, amit a hajráig őrzött is. Ekkor a vendégek újabb rövidzárlatát jól használta ki és fordított a Vasas, amely kisvártatva ünnepelhette klubtörténeti sikerét.

RÖPLABDA

Női Bajnokok Ligája, D-csoport

5. forduló

Vasas Óbuda-Neptunes Nantes (francia) 3:0 (21, 22, 20)

A legeredményesebb játékosok: Bannister 18, Sillah 13, illetve Bennett 11