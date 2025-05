Női röplabda Extraliga: meghatározó játékosok távoznak a bajnok Vasastól

„Úgy gondolom, minden sportcsapat életében egészséges és néha szükségszerű a megújulás, de ez semmiképp sem könnyíti meg a tényt, hogy több olyan játékos is távozik a csapattól, akik mindent megnyertek együttesünkkel az elmúlt évek során, s akik nemcsak játékukkal, de személyiségükkel is minden szurkoló szívébe belopták magukat” – mondta Sarlós Márton, a Vasas Röplabda Kft. ügyvezetője, hozzátéve, hogy „a Vasas Óbuda nem esik szét és jövőre is a legmagasabb célokért fog küzdeni”.

Tóth és a gambiai-szlovén kettős állampolgárságú Sillah két idény után, kétszeres bajnokként és kupagyőztesként, MEVZA Szuperkupa-aranyérmesként és CEV Kupa elődöntősként távozik a klubtól, utóbbit ráadásul az MK-ban és a bajnokságban is egyszer-egyszer a legértékesebb játékosnak (MVP) választották. Az amerikai Taylor Bannister 2021 decembere óta erősítette a fővárosiakat, akikkel azóta minden évben bajnok és kupagyőztes volt, továbbá a Közép-európai Ligában is a csúcsra ért. Egyéni elismerései között három MK- és két liga-MVP-cím szerepel.

Az azeri Ajsan Abdulazimova egy éves megszakítással 2018 óta játszott a Vasasban, akikkel a nemzetközi sikerek mellett a bajnokságban és a kupában is ötször-ötször nyert aranyat. „A Vasas és Budapest nem a második, hanem az első számú otthonom, hiszen több időt éltem és töltöttem itt az elmúlt évtizedben, mint Bakuban. Csak köszönetet tudok mondani mindenkinek, a stábnak, a szurkolóknak egyaránt, biztos vagyok benne, hogy találkozunk még” – búcsúzott a klubhonlapon Abdulazimova, aki az utóbbi három idényben csapatkapitánya is volt az együttesnek.

Török Kata kilenc szezon után távozik a budapestiektől, amelyben minden, mérföldkövet jelentő eredménynek a részese volt azok után, hogy a csapat 2018-ban majdnem kiesett az Extraligából. Ezt követően a klub négyszer szerepelt a Bajnokok Ligája főtábláján.

„Egy idő után már nem is az volt a kérdés, hogy maradok-e a Vasasban, hanem csak az, hogy meddig. Nehezen indult az itteni pályafutásom, de amikor +belaktam+ magam a Folyondár utcába, nem volt kérdés, hogy amíg csak lehet, maradok. Csak azt tudom elmondani, amit minden évben elmondtam a szerződésem meghosszabbításakor: imádtam itt játszani, imádom a klubot, a szurkolókat, és ez attól függetlenül sem változik, hogy a következő idényben nem a Vasas 7-es számú meze lesz rajtam” – fogalmazott Török Kata.