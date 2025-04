Női röplabda Extraliga: hosszabbított vezetőedzőjével a címvédő Vasas

A Magyar Kupa-győztes, bajnoki címvédő fővárosiak klubhonlapjának csütörtöki bejelentésében a görög szakember kiemelte, megtisztelő számára, hogy a vezetőség bízik benne, és mivel ő is jól érzi magát, így sor kerülhetett az eredetileg jövő nyáron lejáró szerződésének meghosszabbítására.

„Szerintem kívülről is látszik, hogy tudatosan építkezünk, évről évre jobb eredményeket tudunk elérni a nemzetközi kupaporondon. A klubnál mindenki egy irányba tart, jó (szak)emberek dolgoznak a Vasasnál, hiszek abban, hogy tudunk még ennél is többet adni egymásnak” – jelentette ki a 46 éves tréner, akivel 2021-es Magyarországra érkezése óta a Vasas hazai porondon minden aranyérmet (négy MK és három bajnoki cím) begyűjtött, emellett egyszer-egyszer megnyerte a Közép-európai Ligát, illetve a regionális szervezet Szuperkupáját is, továbbá idén CEV Kupa-elődöntőbe vezette a fővárosiakat.

„A filozófiám eddig is az volt, hogy a csapat mindenek felett áll, és ez ezután sem fog megváltozni. Egyedül senki nem nyer semmit, a továbbiakban is azon leszünk, hogy megfelelő elegyet alkossunk a minőségi külföldi és a legjobb, legtehetségesebb magyar játékosokból, akik emberileg is beleillenek az elképzeléseinkbe. Remélem, akikkel évek óta dolgozom, nemcsak jobb játékosok, de jobb emberek is lettek, és akárcsak én, ők is minden nap tanulnak valamit és fejlődnek” – hangsúlyozta a tréner.

A Vasas azt is közölte, hogy szlovén másodedzője, Karmen Kocar is marad az együttes kötelékében, ő jövő nyárig hosszabbított a klubbal.