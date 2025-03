Kaposváron szakadt meg a Vasas röplabdázóinak veretlensége

A tavalyi ezüstérmes Kaposvári NRC a címvédő Vasas Óbudát fogadta a női elődöntő második meccsén, amelynek kezdőcsapatából ezúttal is hiányzott a pontgyáros Taylor Bannister. Azonban a kaposváriak egyik ásza, Thana Fayad is a cseresarkot koptatta. Az őt helyettesítő fiatal, saját nevelésű Borhi Luca (édesapja a világbajnok kajakozó, Borhi Zsombor, nem mellesleg Kaposvár alpolgármestere) viszont nem jött zavarba, és bizony eleinte a hazaiak akarata érvényesült. Ötpontos előnyről azonban négypontos Vasas-előny lett, s bár a végjátékban 22:22 is volt az állás, ezt követően már nem született kaposvári pont.

A második szett hajszálpontosan ugyanígy indult, ám ezúttal a somogyiak nem engedték kiénekelni a sajtot a szájukból és kiegyenlítették a szettarányt, hogy aztán a harmadikban – igaz, ekkor már Bannister is a pályán volt – nagyon simán kikapjanak.

A negyedik ismét szoros volt, és ennek végén a hősiesen küzdő hazaiak örülhettek (20:23 után nem szereztek pontot az óbudaiak). A döntő szett is nagyon szoros volt, a Vasas három mérkőzéslabdát is elpuskázott, a hazaiak pedig kihasználták az első lehetőségüket, így 2023. február 19., azaz több mint 25 hónap után (akkor a Békéscsaba volt a legyőzőjük) kapott ki a Vasas magyar csapattól.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

KAPOSVÁRI NRC–VASAS ÓBUDA 3:2 (–22, 19, –14, 23, 15)

Kaposvár, 562 néző. Vezette: Tillmann, Bátkai-Katona.

KNRC: PEZELJ 25, SZERÉNYI 15, Kotormán 2, Borhi 5, Jovanovics 5, GODÓ 22. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Rády, Cvetanova, Horváth L. 2. Edző: Vincent Lacombe

VASAS ÓBUDA: Leite 3, SILLAH 26, PAPP 11, Erőss 4, Török 5, Abdülazimova 11. Csere: Juhár (liberó), Glemboczki 5, Bannister 11, Tóth S., Kiss L. 2, Fekete F. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:2, 6:3, 10:5, 12:10, 13:12, 14:15, 15:19, 22:22. 2. játszma: 2:3, 7:4, 10:5, 16:9, 20:12, 21:15, 24:19. 3. játszma: 4:3, 7:10, 9:11, 10:17, 11:20, 14:24. 4. játszma: 1:4, 4:5, 4:7, 10:10, 12:15, 13:17, 16:18, 17:20, 19:20, 20:23, 24:23. 5. játszma: 3:2, 5:7, 7:8, 9:11, 11:12, 12:14

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Nem akármilyen eredmény ez, főleg annak tekintetében, hogy a két legponterősebb játékosunkat nélkülöznünk kellett. Jól játszottunk, a döntő pillanatokban azt tettük, amit kellett, így kétszer is fel tudtunk állni a padlóról. Ez a meccs pontosan megmutatta, hogy milyen sport a röplabda: együtt küzdünk, próbálkozunk, hogy magabiztosak legyünk. Remélem, tudunk a maiból tanulni! Most kiélvezzük a pillanatot, de holnaptól folytatjuk a munkát!

Janisz Athanaszopulosz: – Könnyen lehet, hogy ez a vereség az én saram, mert nem készítettem fel megfelelően a csapatot egy ilyen fontos mérkőzésre, mint az elődöntő. Talán túlságosan is elkényelmesedtünk, amikor láttuk, hogy az ellenfélnél két kulcsjátékos nem bevethető. Elfogadom a felelősségemet, de hétfőtől a játékosoktól is várom a reakciót a ma történtekre.

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

ÚJPESTI TE–SZENT BENEDEK RA 3:0 (16, 14, 12)

Budapest, Szilágyi utca, 142 néző. Vezette: Takács Á., Árpás

UTE: Bagyinka, Whitney 9, AMBROSIO 9, GRAFORT 10, Jelinkova 9, ZÓLYOMI 9. Csere: Dömsödi (liberó), Märcz 2, Jámbor 1, Finé Martínez 1. Edző: Alper Erdogus

SZBRA: Vajai, KOBAIDZE 10, Szabó K. 4, Franco 7, Glibic 8, Szakály. Csere: Nagy E., Fáth (liberók), Kenyeres 4, Kacitadze 2, Nagy N. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 4:3, 9:4, 11:8, 14:12, 19:13, 22:16. 2. játszma: 1:4, 4:5, 7:6, 11:9, 16:10, 17:13, 23:14. 3. játszma: 4:1, 5:3, 12:4, 16:10, 22:12

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az UTE javára