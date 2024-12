Férfi röplabda Challenge-kupa: hatalmas csatában kikapott a nyolcaddöntő első meccsén a MÁV Előre

A székesfehérvári együttes az első fordulóban a horvát OK Medimurje Centrometalt, míg a legutóbbi körben az osztrák UVC Holding Grazot búcsúztatta egyaránt kettős győzelemmel.

A MÁV Előrének az előző idényben ez a szakasz jelentette a végállomást, abban ugyanakkor bízhatott, hogy mostani ellenfele, az előző idényben bajnoki negyedik PAOK – amely holland, szerb, északmacedón, orosz és brazil légióst is foglalkoztat – hat forduló után mindössze két sikerrel csak hetedik a görög élvonalban.

Pesti Marcellék ezzel szemben veretlenül várták a találkozót, s minden játékosára számíthatott Omar Pelillo, a csapat argentin vezetőedzője.

A keddi összecsapást jól kezdte a MÁV, amely rendkívül hatékonyan építette fel támadójátékát, többször is bravúrosan védekezett, és az albán Redi Bakiri vezérletével, végig vezetve került előnybe.

A második szettre rendezte sorait a PAOK, amely folyamatosan növelte előnyét annak is köszönhetően, hogy a hazai játékosok sokat rontottak. Pelillo cserékkel is próbált frissíteni, de a felvonás hajrájára együttese nyitásfogadási hatékonysága is visszaesett, így könnyedén egalizált a vendégcsapat.

A harmadik etap elején a görögök több jó blokkot is bemutattak ugyan, de a székesfehérváriak ezt követően ismét sokkal precízebben röplabdáztak, így ötpontos előnyt építettek ki. A hazaiak nyitásaikkal többször is megoldhatatlan feladat elé állították a vendégek játékosait, s simán szerezték meg ismét az összetett vezetést.

A negyedik szettre újra fordult a kocka, ezúttal a PAOK irányított, a MÁV Előre egészen a hajráig csak futott az eredmény után. A hazaiak aztán 20–20-nál – négypontos hátrányt ledolgozva – egyenlítettek, de a végén elkövetett pár pontatlanság már nem fért bele, így több mint kétórányi játék után jöhetett a döntő játszma.

Ebben a görögök villámgyorsan elhúztak hárommal, de az ellenállhatatlanul játszó – végül 28 pontig jutó – Bakiri vezérletével a MÁV Előre a térfélcsere után fordítani tudott és 9–8-ra vezetett. A folytatásban a PAOK két szerencsés ponttal visszafordította az állást, majd a székesfehérváriak hibáit kihasználva kiharcolt három mérkőzéslabdát. Ezekből hiába hárított kettőt a hazai csapat, a legvégén egy nyitásrontás – a meccsen a 15. – megpecsételte a sorsát. A találkozó 156 percig tartott.

RÖPLABDA

Férfi Challenge-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

MÁV Előre Foxconn–PAOK (görög) 2:3 (22, –17, 15, –21, –13)