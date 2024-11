Röplabda: rangadó a jótékonyság jegyében

Ez idén a november 14-i Kazincbarcika elleni találkozóra esik, azaz, aki kilátogat a mérkőzésre, az alapítványt is támogatja. A szervezők ezért az átlagosnál is több nézőt várnak a csütörtöki mérkőzésre.

A röplabdázó emlékére hozták létre az Iván Gergő Emlékalapítványt, amelynek elnöke a korábbi sokszoros válogatott játékos és szövetségi kapitány Koch Róbert, a kuratóriumnak pedig az ugyancsak korábbi sokszoros válogatott Geiger András, illetve Gergő bátyja, Iván Bence, a Fino jelenlegi játékosa is a tagja.

Céljuk a mindössze 19 éves korában elhunyt játékos emlékének ápolása mellett a tehetséges fiatal – 21 éves életkorukat még be nem töltött – röplabdázók segítése és támogatása.

„Gerit személyesen 15 évesen ismertem meg, a strandröplabda révén, két csodás és sikeres nyarat töltöttünk együtt, mikor nevel fiammal, Mikuláss-Koch Marcival kétszer nyertek korosztályos bajnokságot – mondta el lapunk kérdésére Koch Róbert. – Követtem pályafutását, többször beszéltünk, ha szakmával, átigazolással kapcsolatban volt szüksége tanácsra, segítségre. Marcival a barátságuk a strandröplabda után is megmaradt, együtt szerepeltek a korosztályos válogatottban így én sem maradtam ki az életükből. Annak idején, a család kezdeményezésére Gergő neve alatt működő Alapítvány és annak célja, szellemisége nagyon meghatott, és természetes volt, hogy szívből vállalom az Alapítvány irányítását. Gergőben megvoltak azok a kivételes képességek, amelyekkel a legjobbak közé tartozott, és tartott volna még magasabb szintre. Adottságai mellett kivételes szorgalommal és alázattal rendelkezett. Mindazt, amit Gergő az életében képviselt, szeretnénk a szervezeten keresztül megadni azon fiúk és lányok számára, akik hasonlóan elkötelezettek a röplabda iránt, de valami mégis hiányzik vagy kicsit megrekednek céljuk eléréséhez.”

De miben segít pontosan az alapítvány? Ahhoz, hogy valaki sikeres sportoló legyen több területen kell jó teljesítményt nyújtania. Sportág rohamosan fejlődik, alakul, a fiataloknak egyre komplexebbnek, sokoldalúbbnak kell lenniük. Egyre nagyobb szerepet kap a mentális fejlődés, a sportág specifikus fizikális területek és a tökéletes technika. Ezen területek egyre jobban bővülnek a megújuló edzésmódszerek miatt. Komplex játékosokat kell képezni. Ebben segít az alapítvány.

„Igyekszünk a fejlesztendő területeken segítséget nyújtani. Mentáltrénert biztosítunk a sportolóknak, életvezetési és táplálkozástudományi háttértámogatásban segítünk, személyre szabott erőnléti programot állítunk össze, akár egyéni technikai képzést is biztosítani tudunk. Ehhez összeraktunk egy csapatot, aki a tehetséges fiatalokkal foglalkozik. A szakmai támogatáson kívül, ha bár mi más akadályozza a gyerek fejlődését, ami anyagi jellegű, abban is támogatni tudjuk. Vidékről kellene bejárnia edzésre, ami költséges, kollégiumi elhelyezés, átigazolási problémákhoz jogi segítség kell, vagy csak egy pár cipő abban is támogatást tudunk nyújtani.”

Az utánpótlás döntőkön az alapítvány névadójáról elnevezett emlékplakettel díjazzák az edzők által javasolt tehetségeket.

„Az eddig eltelt időszakban, tizenöt sportolót támogattunk valamilyen formában. Nem ragaszkodunk az általunk tervezett támogatási formákhoz, minden sporttal kapcsolatos témában igyekszünk segíteni. Várjuk azon edzők jelentkezését, akik javasolni szeretnének olyan fiatalokat, akiket támogathatunk és természetesen fiatal sportolók is jelentkezhetnek, akik támogatást szeretnének kérni céljaik eléréséhez. Az alapítványnak van facebook oldala és egy internetes oldala is, bár melyiken lehet jelentkezni.”