Röplabda: hatalmas csatában nyert a Fatum Kaposváron

A vendég nyíregyháziak már 2:0-ra is vezettek, sőt több mérkőzéslabdájuk is volt, innen egyenlített a KNRC, amely azonban az ötödik játszmában már nem tudta tartani a lépést a Fatummal.

RÖPLABDA. NŐI EXTRALIGA, 3. FORDULÓ

KAPOSVÁRI NRC–FATUM NYÍREGYHÁZA 2:3 (–23, –18, 27, 24, –5)

Kaposvár, 541 néző. V: Tillmann, Kiss Z.

KNRC: Kotormán 1, FAYAD 27, Jovanovics 2, KOJUNDZSICS 19, Pezelj 11, Szerényi 5. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Godó 5, Horváth L. 4, Cvetanova 2. Edző: Vincent Lacombe

FATUM: SZKORICS 19, Lászlop 7, CALKINS 22, ANTIVERO 25, Pintér 7, Zaborowska 6. Csere: Tóth F. (liberó), Kump 6, Farkas G. Edző: Adrian Chylinski

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:8, 8:10, 8:14, 13:14, 15:19, 21:22, 22:24. 2. játszma: 1:2, 5:3, 6:10, 11:14, 12:18, 20:23. 3. játszma: 3:0, 5:7, 10:11, 12:15, 18:16, 20:20, 20:22, 23:24. 4. játszma: 3:2, 4:5, 11:8, 12:12, 19:13, 20:17, 22:22, 24:22. 5. játszma: 2:7, 5:9

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – A Fatum jól játszott, megérdemelte ma a győzelmet. Jóval előrébb tartanak, mint mi, kevesebb hibát vétettek. Nekünk dolgoznunk kell még a játékunkon, jobban kell kezelnünk a helyzeteinket, kevesebb hibával kell játszanunk és jobban kell kijönnünk a nehéz pillanatokból.

Adrian Chylinski: – Ez egy jó meccs volt. Az első két szettben jól játszottunk, a Kaposvár kevésbé, de aztán a folytatás nagy csatát hozott. Már ekkor közel álltunk a győzelemhez, ám még nem sikerült befejezni a meccset. A döntő játszmában viszont megmutattuk, mire vagyunk képesek, és nagyon büszke vagyok a csapatra! A kezdők és a cserék is bizonyították, hogy számíthatok rájuk, sokat tanulhattunk a mai mérkőzésből, hogy hogyan kell visszajönni akár vesztett helyzetből is. Lépésről lépésre haladunk tovább, és meg akarjuk nyerni a következő találkozót is.



Férfi NB I Extraliga

Kecskeméti RC–Fino Kaposvár 0:3 (–18, –17, –21)

DEAC–GreenPlan-VRCK 3:2 (29, –15, –21, 15, 12)

Pénzügyőr SE–TFSE 3:0 (21, 23, 19)

MEAFC-Peka Bau–Vidux-Szegedi RSE 3:1 (19, –26, 17, 22)

Dág KSE–DKSE 3:1 (9, 14, –22, 19)

AZ ÁLLÁS: 1. Kaposvár 9 pont (9:0), 2. MÁV Előre 9 (9:1), 3. TFSE 6 (6:4), 4. Dág 6 (6:5), 5. MAFC 5 (7:5), 6. VRCK 5 (7:7), 7. DEAC 4 (6:7), 8. Pénzügyőr 4 (5:6), 9. Kecskemét 3 (4:6), 10. MEAFC 3 (4:7), 11. Szeged 0 (2:9), 12. DKSE 0 (1:9)