Röplabda Extraliga: összejön-e az újabb dupla a Vasasnak és a Kaposvárnak?

A férfiak bajnokságában (hivatalos nevén: NB I Extraliga) 12, a nőknél 8 csapat kezdi el a pontvadászatot. Előbbieknél a mezőny gyakorlatilag megegyezik az előző évivel. A lebonyolítás szerint az alapszakaszban kétszer játszik mindenki mindenkivel, s így 22 fordulót követően alakul ki a rájátszás március elején. A tabella első nyolc csapata kerül negyeddöntőbe, ahol három nyert meccsig tartó párharcokban alakul majd ki a végeredmény. Az alapszakaszban 9–12. helyezett csapatok újabb két kört játszanak egymással, ahová viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontokat.

A nőknél idén kissé nehezen jött össze a mezőny. A csapatok közül a feljutás jogát megszerző TFSE, a kieső DVTK, a Szent Benedek RA, sőt még a kupadöntős Békéscsaba is vonakodott az indulástól.

Végül utóbbi kettő meggondolta magát, ám egy gárda még így is hiányzott, így esett a választás az NB I-ben második Vasas SC-re, amely a bajnok és kupagyőztes Vasas Óbuda fiókcsapata.

Az alapszakaszban itt is mindenki kétszer játszik mindenkivel, azonban kilencedik csapatként csatlakozik a mezőnyhöz az U19-es válogatott, amellyel minden együttes egyszer küzd meg. Az Extraligából nincs kieső, az NB I első két helyezettje feljut az élvonalba.

NS-SZAKÉRTŐ: Ludvig Zsolt, korábbi szövetségi kapitány Az elmúlt évekhez képest a női élvonal csapatai egyértelműen közeledtek egymáshoz, talán két együttes lóg ki a sorból és mindkettőt szinte ­ugyanúgy hívják. A címvédő Vasas Óbuda – ha sérülés és a megterhelő BL-idény nem hátráltatja – ismét esélyes a bajnoki címre, míg az extraligás szereplést szövetségi felkérésre elvállaló Vasas SC újoncként valószínűleg csak részsikereknek örülhet majd. A tabella többi helyezéséért nagy csata várható, érdekes meccsek és néha talán nem várt eredmények is előfordulhatnak. A férfiak esetében a 12 csapatos bajnokság, amely az Extraliga és a korábbi NB I összevonásával jött létre, megőrizte jellegét, mivel a korábban alsóházi csapatok nem tudnak erős riválisai lenni az élcsapatoknak. Tetten érhető ugyan egyfajta átrendeződés, mint például a többszörös bajnok Pénzügyőr gyengülése esetében, a jelenlegi játékoskeretek alapján a Kaposvár és a MÁV Előre között dőlhet el a bajnoki cím sorsa, míg a középmezőnyben érdekelt csapatok között megjósolhatatlan eredmények születhetnek.

A Magyar Kupa lebonyolítása a korábbiakhoz hasonlóan egyenes kieséses rendszerben zajlik, a sorsolásnál a kiemelést az előző kiírás végeredménye határozza meg. Azonos osztálybeli csapatoknál két mérkőzés dönti el a továbbjutást, osztálykülönbség esetén viszont egy mérkőzésre kerül sor az alacsonyabb osztályú csapat pályaválasztásával. Ez alól csak a döntő és a bronzmérkőzés kivétel, amelyet az MRSZ rendez meg március második hétvégéjén várhatóan az Érd Arénában.

Ami a férfiakat illeti, a címvédő és kupagyőztes Fino Kaposvár túl van első tétmérkőzésein: a BL selejtezőjében két 3:0-s vereséget szenvedett. Érkezett ugyan Jorge Bruno Feliciano, Boldizsár Péter, valamint Martin Djordjevic is, de Szlobodan Prakljacsics csapatának eddig nem volt meggyőző a teljesítménye. Erősödött az előző kiírás ezüstérmese, a MÁV Előre Foxconn, amely Karim Slaibét és Redi Bakirit igazolta eddig sem gyenge keretéhez, így nem csoda, hogy idén is Omar Pelillo csapatát tartják a Fino első számú kihívójának. Az előző idényben a MAFC harmadik helye volt talán a legnagyobb meglepetés, s még ennél is nagyobb lenne, ha sikerülne megőrizniük pozíciójukat. Számos távozó mellett azért érkezett nagy név is Kiss Dániel személyében. Pápai Péter csapatának a hat közé kerülés az alapvető célja, ahol már bármi lehet.

A negyedik hellyel történetének legjobb eredményét elérő DEAC-ból két ász, Bagics Balázs és Willian is távozott. Helyükre a Dág pontgyárosa, Kun Benedek és Hubert Lasecki érkezett. Fodor Antal csapata várhatóan a következő bajnokságban is az elődöntőbe kerülés egyik esélyese lesz. A kupadöntőt játszó GreenPlan-VRCK meglepetésre nem jutott négy közé az előző bajnokságban, így nem csoda, hogy nagy változások történtek Toronyai Miklós együttesénél. Négyen is távoztak, akik helyére Boriszlav Nikolov és Davi Pozzobon érkezett. A Vegyész célja egyértelmű: feldtetni a tavalyi botlást. Kecskeméten továbbra is a fiatalokra építenek, még akkor is, ha két meghatározó játékos, Kecskeméti Bálint és Boldizsár Péter is távozott, maradt viszont a válogatott Varga Péter és érkezett Judai Minemura. Deák Márk csapata várhatóan a következő idényben is a középmezőny tagja lesz. Több meghatározó játékos is hiányozni fog a Dág keretéből, hiszen Krupánszki Olivér, Flachner Dániel és Sow Ábrahám visszavonult, míg Kun Benedek Debrecenbe igazolt. Helyükre Boa Szabolcs és Kulcsár Adrián érkezett, és a saját nevelésű Pongó Zalánra is számíthat Buzás Miklós vezetőedző.

Tovább gyengült a Pénzügyőr, az előző évek sikercsapatából már csak Kovács Zoltán maradt. A Jókay Zoltánt a kispadon váltó Nacsa Gábor (ez volt az egyetlen edzőcsere a férfiaknál) együttese Lazaro Martinnal, Alain Gorguettel és Ray Jareddel erősödött. Nekik kell a PSE-t a nyolc között tartaniuk. Két légióst is igazolt a MEAFC-Peka Bau együttese: feladóposztra Marko Kosztovics, ütőnek pedig Piotr Piwowarczyk érkezett, emellett több fiatal tehetséget is szerződtettek. A csapatot a ebben az idényben is Kovács Zoltán irányítja, akinek joggal lehet célja a legjobb nyolc közé kerülés.

Mindössze egy helyen változott a TFSE kerete: Mihucz Csaba helyére a korábbi utánpótlás-válogatott Majoros Balázs érkezett. Az együttest továbbra is Nagy Gergely irányítja, de várhatóan így is a mezőny utolsó harmadában zár majd. A Vidux-Szegednek a legnagyobb érvágás Pozzobon távozása. A csapat magja ugyan együtt maradt, de Berkes Zoltán gárdájának így azért nem lesz egyszerű előbbre lépnie az előző idényhez képest. A Dunaújváros továbbra is a fiatalokra épít, s bár volt némi mozgás, az alapemberek maradtak. Tomanóczy Tibor vezetőedző azt reméli, hogy tanítványai ezúttal versenyképesebbek lesznek és több győzelmet aratnak, mint az elmúlt idényben.

A Kaposvár és Hubicska Patrik (fehérben) a tavalyi duplázás után nem adná lejjebb (Fotó: Kovács Péter)

A nőknél a Vasas Óbudának idén is a duplázás a célja: távozott ugyan Buket Gülübay, Gyimes-Capet Zsófia, Karolína Fricová és Jámbor Cecília, a helyükre Carolina Leite, a sérüléséből lábadozó Boskó Ágnes, valamint Glemboczki Zóra érkezett, a keretet pedig tehetséges fiatalokkal töltötte fel Janisz Athanaszopulosz. Nagy volt a jövés-menés az ezüstérmes Kaposvárnál, meghatározó játékosok távoztak, akiknek helyére Kotormán Réka, Szerényi Gréta, Horváth Lili, Nagy-Hegyesi Réka, Tea Kujundzsics, Thana Fayad, Kveta Grabovszka, Bruna Pezelj és Bettina Yli-Sissala érkezett. Teljesen új csapattal kellene Vincent Lacombe-nak újra a döntőbe jutnia. Békéscsabán is alaposan kicserélődött a keret: féltucatnyi magyar távozó mellett légiósait sem tartotta meg Tóth Gábor, viszont érkezett Nina Kocics, Barbora Koseková, Marta Hurst, Samaret Caraballo, Chloé Mayer és Dékány Bernadett. A keretet a Vasashoz hasonlóan ők is fiatal tehetségekkel töltötték fel. A MÁV Előre Foxconn igyekezett együtt tartani a női csapatot, és érkezett Kaposvárról Tóth-Bodovics Hanna, valamint Lavinia Maiorano, míg Spándli Virág az SZBRA-tól jött, Sziládi Viktória pedig az UTE-tól tért haza nevelőegyesületébe. Lukasz Przybylak együttese várhatóan idén is harcban lesz az éremért.

Újpesten is jelentős változások történtek: Horváth András távozott a vezetőedzői posztról, helyét a török Alper Erdogus vette át. Érkezett Jámbor Cecília és Märcz Mira, valamint visszatért Bagyinka Fanni. Emellett Lisania Grafort, Greisy Finé, Bozsica Markovics, Jevhenyija Gober és Emileta Racseva is az új mester rendelkezésére áll. A Fatum Nyíregyháza két válogatott centert igazolt, Kump Alíz és Pintér Andrea mellett érkezett Natasha Calkins, Marija Szkorics és a lengyel Paulina Zaborowska is. Az eddigi felkészülési meccsek eredményei alapján meglepetés lenne Adrian Chylinski csapatának előrelépése. Alaposan átalakult a Szent Benedek: a légiósok mellett Szerényi Gréta és Berkó Lili is elhagyta a klubot. Három új külföldivel erősödött Varga Tomas együttese: Marija Szuszics, Szara Glibics és Szimona Jelinkova érkezett a klubhoz. Gyanítjuk, hogy a füredieknek az utolsó hely elkerülése lesz idén is a céljuk. Arról már írtunk, hogy a Vasas SC hogyan indulhat a legmagasabb osztályban. Amint Kőnig Gábor elmondta, céljuk idén elsősorban a tapasztalatszerzés, illetve az ellenfelek tiszteletének kivívása.