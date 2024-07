Vatai Gabriella: A szívemen viselem a sportág sorsát

A 41 éves sportvezető – aki az elmúlt években operatív, majd ügyvezető igazgatója volt az MRSZ-nek – az MTI-nek adott interjújában elmondta, az elmúlt hetekben különböző fórumokon, így a sportszervezeteknek kiküldött levelekben, valamint a sajtóban őt ért támadásokat azért viselte nehezen, mert alaptalannak tartotta őket, ugyanakkor „ezekkel nem kíván foglalkozni, mert annyit sem érnek meg, hogy akár csak egy másodpercet is erre fordítson” az energiáiból.

„Az elvégzett munkánkkal kapcsolatban tiszta a lelkiismeretem, és azért tekintek maximálisan pozitívan az előttünk álló időszakra, mert már az elnökké választásom előtt sok sportszervezet képviselője jött oda hozzánk és biztosított bennünket a támogatásáról. Látják és értékelik azt a munkát, amit a kollégáinkkal elkezdtünk, egykori röplabdásként ígérhetem, hogy teljes mértékben a szívemen fogom viselni a sportág sorsát” – jelentette ki Vatai.

Az új elnök szerint az ő és csapata megválasztásával a tagság „egy új koncepciónak próbált meg teret engedni”, és bízik abban, hogy sokkal nagyobb lépésekkel tudnak majd előre haladni, ha az MRSZ külön tud szakmai, illetve stratégiai lábon állni.

„Örülök, hogy az igen rossz időpont ellenére is meg tudtuk tartani a küldöttgyűlést, még úgy is, hogy volt olyan, aki mindent megtett a munka akadályozásának érdekében” – utalt a játékosként 51-szeres válogatott Vatai az eseményen a többször is hosszan felszólaló, illetve rengeteg kérdést feltevő küldöttekre.

A sportvezető hangsúlyozta, abban hisz, hogy akkor lehet jó munkát végezni, ha belelát abba, ami történik a szervezeten belül, így bár feladatköre bővülésével "nem fog tudni napi szinten belefolyni a kollégák életébe", az operatív jellegű feladatok továbbra is hozzá tartoznak majd.

A tiszteletbeli elnöknek megválasztott, a magyar nemzeti csapatban 329 alkalommal szerepelt Bardi Gyöngyivel kapcsolatban azt mondta, az előzetes tervezés során abban maradtak, hogy a reprezentatív feladatokban számíthat rá, mert „szívesen megy minden eseményre, ahol van röplabda”.

„Az egyéb elképzelésekről egyelőre nem szeretnék részleteket megosztani, mert az ezzel kapcsolatos döntéseket a most megválasztott elnökséggel együtt kell majd meghozni. Kerül be olyan ember a rendszerbe, aki az én munkámat napi szinten segíti. Hiszem, hogy egy háromvezetős modell stabilabb tud lenni, mintha egyvalaki kezében összpontosul minden” – fogalmazott Vatai az esetleges szervezeti átalakításokkal kapcsolatban. Hozzátette, egy ember egy ekkora sportszövetségnél nem tud mindenre kellő figyelmet fordítani, ő pedig már eddig sem félt a kollégáitól tanácsot kérni, és sose hangoztatta, hogy mindent tud.

„Meg fogjuk próbálni megerősíteni azokat a területeket, amelyekről úgy látjuk, döcögősen működött” – mondta.

Ennek kapcsán külön kiemelte az edzőképzés tervezett, drasztikus átalakítását, ami szerinte „első körben sok kollégának a nemtetszését fogja kiváltani”, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy előbb-utóbb mindenki megérti majd: közös céljuk, hogy javuljon nemcsak a játékosok, hanem az őket nevelők munkaminősége is.

„A legnagyobb energia majd ahhoz kell, hogy türelmesen végigmenjünk azon az úton, aminek a vége a teremröplabdás eredményességünk növelése. Az elmúlt időszakban igyekeztem feltérképezni más hazai sportszövetségek, illetve kontinentális röplabdaszövetségek működését, s előbbieknél a kosárlabda-szövetség stabilitását, utóbbiaknál a szlovénok elvégzett munkáját tartom követendő példának” – mondta Vatai. Hozzáfűzte, az MKOSZ működése „határozott és stabil”, éppen ezért ki fogja kérni a tapasztalataikat, míg a szlovénoknál a férfiválogatott olimpiai résztvevő, a női pedig folyamatosan fejlődik nemcsak utánpótlás, de felnőtt szinten is, így ők „valamit jól csinálnak”.

Az új elnök arról is beszélt, reméli, az európai szövetség (CEV) élén augusztusban esedékes vezetőváltás – a szerb Alekszandar Boricsics mandátuma lejár – után a kontinentális szervezet is új lendületet kap, amiből az MRSZ is tud profitálni.

A saját maga szerepvállalására vonatkozó kérdésre azt mondta, amikor 2024-re fordultak, meg sem fordult a fejében, hogy elnök lesz, de most, hogy erről beszél, nagyon büszke arra, amit a csapatával véghez vitt.

„A többi látványcsapatsportágnál is fellelhető volt az utóbbi időben az a trend, hogy a sportágból érkező, sportolói múlttal rendelkező, motivált sportvezetők lettek elnökök, nekem is ez adott bátorságot a pályázat benyújtására. Rettenetesen büszke vagyok arra is, hogy nőként elnök tudok lenni, ha jól tudom, a CEV berkein belül én vagyok az ötödik, szóval ez nemzetközi kitekintésben sem gyakori, mivel a nőkre inkább mint a második vonalban dolgozó szorgos hangyákra szoktak tekinteni” – mondta Vatai, akinek éppen ezért az elnökség összeállításában is fontos szempont volt, hogy legyenek rajta kívül női tagok, mert „egyedüliként nehéz egy tárgyalóasztalnál érvényesíteni az akaratát”.

„Sportágon belül azt gondolom, ennél nincs tovább, de abban nagyon bízom, hogy amikor a mostani, ötéves megbízatás letelik, a tagság azt fogja mondani, látszik, hogy a szívünket-lelkünket beletettük, és legalább a kitűzött célok egy részét elértük, mert akkor az azt fogja jelenteni, hogy sokat tudtunk segíteni a klubjainknak is” – zárta Vatai Gabriella, akit a keddi küldöttgyűlésen az 51 leadott szavazatból 43 igennel, három nemmel és öt tartózkodással választottak öt évre elnöknek. Munkáját Bardi Gyöngyi mellett kilenctagú elnökség segíti majd.

A szervezetet tavaly óta Bögöly Gyula irányította, de ő június közepén lemondott.