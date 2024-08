Párizs 2024: így látta LeBron Jameséket testközelből a magyar kosárlabda-játékvezető

„Óriási élmény volt! – foglalta össze olimpiai benyomásait Praksch Péter. – Egy nagyon hosszú folyamat vezetett addig, hogy eljutottunk az olimpiára. A játékvezetői bő keretet márciusban hirdették ki, és onnantól kezdve egy roppant sűrű felkészülés vette kezdetét. Ebben volt szakmai, mentális és fizikális felkészítés is. A végső keretet júliusban jelölték ki, ekkor már mindenki nagyon felfokozott állapotban várta a kezdést. A legtöbb meccsen telt ház volt; az első meccsem, a spanyol–kínai női összecsapás 27 ezer néző előtt zajlott. Ez az élmény örökre velem fog maradni.”

Praksch Pétert a szakmai felkészülésről is kérdezték a Nemzeti Sportrádióban: „Játékvezetői szempontból a legfontosabb, hogy egységes legyen a társaság. Vagyis nem lehet különbség egy európai vagy egy amerikai játékvezető között” – fogalmazott, majd a fizikai felkészülésről is szót ejtett: „Az olimpián a világ legjobb játékosainak vezet az ember. Valamennyien kiváló fizikai állapotban vannak, és a játékvezetőkkel szemben is ez az elvárás, top formában kellett lennünk. Minden hónapban teljesítettünk egy tesztet, ami ingafutásra épült és eléggé nagy kihívást jelentett. De mentálisan és fizikálisan is topon voltunk az olimpia kezdetére.”

A magyar játékvezető három női találkozón bíráskodott: a spanyol–kínai meccs mellett a Franciaország–Nigéria és a Japán–Belgium találkozón is lehetőséget kapott, míg az amerikai férfi válogatott két meccsén negyedik játékvezetőként számítottak rá. Az újonnan szerzett tapasztalatairól azt mondta: „A legnagyobb kihívást szerintem a játékosok sebessége, mozdulatgyorsasága jelentette. Ezek az atléták már olyan gyorsasággal hajtanak végre mozdulatokat, amikre az embernek edzenie kell a szemét is. Már nem elég, hogy fizikálisan felkészült vagy, az agyadnak is annak kell lennie, hogy fel tudd dolgozni ezeket a mozdulatokat.”

„Egy mozdulat elsőre lehet, hogy furcsának tűnik, de attól még nem biztos, hogy szabálytalan. Csak azért, mert a mozdulat furcsa, nekünk még ezt nem szabad megítélnünk, előtte elemeznünk kell az esetet. Ez is egy kihívás, hogy meg tudjuk ítélni ezeket a mozdulatokat” – tette hozzá még ezen a vonalon.

A beszélgetés végén szóba került az amerikai férfi kosárlabda-válogatott is, és az, hogy Steph Curry csapata miben jobb, mint az európai mezőny: „Én úgy látom, hogy nagy különbség nincs az európai topcsapatokhoz képest, itt már egészen kicsi dolgok döntenek. Talán annyi a különbség, hogy az amerikaiaknak nagyon hosszú a cseresora.”

Praksch beszélt még arról is, hogy felejthetetlen élményt nyújtott számára a torna: „Az ember libabőrös lesz, amikor végignéz a lelátón. Huszonhét ezer néző előtt mérkőzéseket rendezni bárkinek felejthetetlen élmény” – mondta.