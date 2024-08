Párizs 2024: elrajtol a Szajnában a nyílt vízi úszók viadala

Megkapták a zöld jelzést szerdán reggel a nyílt vízi úszók is: kétfajta baktérium szintjét mérték ötkor a Szajnában, mindkettő a World Aquatics (a nemzetközi szövetség) által megállapított határérték alatt maradt, így aki akart, elkezdhetett ismerkedni a pályával (néhány ilyen úszó akadt is, például a címvédő Florian Wellbrock is).

A magyarok nem akartak – ezt jó előre eldöntötték.

„Nem kockáztatjuk meg, hogy bármit bekapjunk a verseny előtt – közölte Rasovszky Kristóf. – A pálya egyszerű, felesleges ismerkedni vele, két egyenes és két rövid átkötő rész, egy téglalap, nemigen lehet eltéveszteni. Ez nem Piombino, ahol könnyen elindulhatsz akár Szardíniának is, itt a folyópart teljesen behatárol mindent. A sodrás az más, de arra már készültünk Százhalombattánál a Dunában, és ott erősebb, mint itt, a Szajnában, szóval tudjuk, mit kell csinálni – igazából az a fontos, hogy amikor a rövid szakaszokra fordulunk, ott ne toljon el minket a normális ívről.”

Hogy a veszprémi klasszisgyülekezet felkészültsége megfelelően sikerült, abból a medencés héten kaptunk ízelítőt: Sárkány Zalán, majd Betlehem Dávid egyaránt remekelt.

„Öt rajt, öt egyéni csúcs, én is úgy gondolom, hogy rendben vannak a fiúk – mondta ezzel kapcsolatban edzőjük, Szokolai László. – Az elmúlt időszakban olyan edzéseket végeztünk, amilyeneket szerintem rajtuk kívül még egy-két úszó bírna ki az egész világon. És mindannyian megcsinálták, amit vártam tőlük. Hogy aztán a versenyen mi lesz, az leginkább a pszichés tényezőkön múlik. A helyezkedés nagyon fontos, döntéseket kell hozni, és természetesen jó döntéseket. A pálya szűk, nem könnyű előzni úgy, ahogy a tavakban, tengereken rendezett versenyeken lehet, vagyis megfontoltan kell csinálni mindent. Kristófnak nagy rutinja van ebben, de Dávid is úszott már eleget ahhoz, hogy tudja, mit kell tennie.”

Arra a felvetésre, hogy azért az áramlás inkább Rasovszky Kristóf testalkatának kedvez, mintsem Betlehem Dávidénak, a szakember egyértelmű választ adott: „Ez nem is kérdés, Kristófnak egyszerűbb ezzel a testmérettel érvényesülnie, de Dávidot sem kell félteni. Neki azt kell elkerülnie, hogy a helyezkedések során energiát veszítsen, ezért inkább elöl kell úsznia, amire egyértelműen képes.”

Rasovszky Kristóf egyébként a formaidőzítésről mosolyogva jegyezte meg: „Az első héten Zalán és Dávid bizonyította, elég jól sikerültek az edzések, amelyeken én sem úsztam az ellenkező irányba, azaz teljesen készen állok. Nyilván lesznek ellenfelek is, kérdés, kire miképp hat az, hogy az esélyesek között akadnak, akik már három hete itt tartózkodnak, vannak, akiknek jól ment a medencében és nyertek érmet is, és vagyunk néhányan, akik csak erre a tíz kilométerre készülünk.”

Betlehem Dávid korábban jelezte, kedvére volna, ha a B-verzió valósulna meg, azaz az evezőspályán rendeznék meg a versenyeket a folyó helyett, ami neki kedvezőbb lenne – nyugodt víz, amelyben „elereszthetné” magát.

„Azért nincs ezzel baj, a dunai edzések érdekesek voltak, ráéreztem, mit kell csinálni, amikor visz a víz, mit, amikor fordulni kell benne – mondta. – Annyi gond volt mindössze, hogy az ezerötszáz mélyebb nyomot hagyott bennem, mint gondoltam. Elsősorban fejben, nehezebben álltam vissza a hétezres edzésekre. Meg két este is úgy aludtam el, hogy a nyolcas pályán voltam, és úsztam az ezerötöt, és pörgettem, hogy más van mellettem, nem Bobby Finke, nem kapom úgy a hullámokat. Mindegy, boldog vagyok a csúccsal, a negyedik hellyel, és várom már a tízet nagyon.”

„Sok tényező nem szól mellettem” Fábián Bettina (Fotó: Getty Images) Fábián Bettina nincs könnyű helyzetben, elvégre csütörtökön ő kezdi a nagy menetelést a folyóban. „Az úszás részétől félek a legkevésbé, az edzések jól sikerültek, semmi sem hátráltatott – mondta előtte. – A Szajnától már inkább tartok, nem sok jót hallottunk róla, és ugye, mi próbáljuk ki először, milyen a víz, a sodrás. Én is együtt edzettem a fiúkkal a Dunában, több hétig pedig a Balatonban, ezzel a résszel nincs gond, bár ez az áramlás legkevésbé az olyan termetűeknek kedvez, mint én vagyok. Az ellenfelek is nagyon erősek, szóval sok tényező nem szól mellettem, de mindent meg fogok próbálni.” Egy biztos, Fábián Bettina akkor van elemében, amikor minden ellene szól: az olimpiai kvótát is úgy harcolta ki a dohai vb-n, hogy alig épült fel súlyos betegségéből.