Letették az esküt: az olimpia után paralimpikonjainkon a sor

„Sokan azzal foglalkoznak, mennyi érem várható, de szeretném hangsúlyozni, hogy a kijutás is óriási eredmény. A paralimpián is egyre nagyobb a verseny, egyre többen pályáznak az érmekre. Az első játékokon, 1960-ban Rómában még csak huszonhárom, most pedig már több mint százötven nemzet verseng, így kimagasló teljesítmény kell a csapatba kerüléshez is. A parasportolóknak ráadásul nemcsak a versenyen, de az életben is nehezített pályán kell küzdeniük, így mindennap tanúbizonyságot tesznek emberi tartásukról, eredményeik miatt pedig példaképként tekinthetünk rájuk. Nekik köszönhetően mindannyian megtapasztaljuk, milyen ereje van a sportnak, a példájuk pedig sokaknak segít, hogy csatlakozzanak a sportcsaládhoz és legyőzzék az útjukba eső akadályokat” – mondta a sportért felelős államtitkár.