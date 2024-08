Pálos Péter: Egy meccsen múlik, hogy menny vagy pokol

Tíz magyar sportoló utazott el az első csapattal a párizsi paralimpiára, hétfő reggel három asztaliteniszező (Arlóy Zsófia, Pálos Péter, Szvitacs Alexa), hat úszó (Adámi-Rózsa Zsanett, Illés Fanni, Iván Bence, Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Száraz Evelin) és egy kerékpáros (Wermeser Zsombor) kelt útra, a többórás utazást Illés Fanni és edző-férje, Szabó Álmos kisgyermeke, az örökmozgó Mór tette még különlegesebbé. A búcsúzásnál egyébként egy másik paralimpiai címvédő, az asztaliteniszező Pálos Péter féléves kisfia, Bence is ott volt édesapja ölében a Liszt Ferenc repülőtéren.

„Kettőezernégyben már ott voltam Athénban, de az még nem számított hivatalosnak, csak bemutató volt, élesben ez lesz a negyedik paralimpiám London, Rio és Tokió után. Abban különbözik a többitől, hogy ugyan esélytelen nem vagyok, ezúttal nem vagyok a favoritok között sem” – mondta a Nemzeti Sportnak a 38 éves versenyző, aki eddig valamennyi paralimpiájáról hozott haza érmet, 2012-ben és 2021-ben arany-, 2016-ban pedig bronzérmet szerzett a kategóriájában.

Ennek fő okaként azt látja, hogy hiába ő a címvédő, a mezőny már fiatalabb nála tíz évvel és kisebb sérülésekkel is bajlódik. Nem érzi magát igazán jó formában, aminek némileg ellentmond, hogy legutóbbi versenyén ezüstérmet szerzett a thaiföldi Pattayában. Három évvel ezelőtt, a tokiói játékok előtt egyébként ugyanezt mondta, akkor senki sem tudta legyőzni, most azonban úgy gondolja, sokkal több szerencsére lenne szüksége a sikerhez, mint ott.

„Nehéz megmondani, mivel lennék elégedett, hiszen itt igazából egy meccsen múlik, hogy menny vagy pokol – tette hozzá Pálos Péter. – Próbálom az elvárásaimat abba az irányba terelni, hogy ha jól játszom egy adott meccsen, és elmondhatom, hogy úgy tudtam versenyezni, ahogy elképzeltem és amiért az elmúlt három évben edzettem, és talán még egy kicsit élvezni is tudom a játékot, akkor már megérte odaállni. Elfogadom, ahogy lesz, csak elmondhassam utána, hogy ebben ennyi volt és nincs hiányérzetem. Persze ha rosszul játszom, és esetleg úgy is nyerek, az már egy másik forgatókönyv…”

A Városi SE Dunakeszi sportolója szeptember másodikán kezdi meg a küzdelmeket a tizenhat között, kategóriájában a negyeddöntőt jövő szerdán, az elődöntőt és a döntőt pedig csütörtökön rendezik. A magyar parasportolók több hullámban érkeznek a francia fővárosba, összesen 39-en jutottak ki, kísérőkkel együtt a magyar küldöttség létszáma százhúsz fő.

Több hullámban kelnek útra Párizsba a magyar parasportolók, a küldöttség létszáma százhúsz fős (Fotó: Szabó Miklós)

Három évvel ezelőtt Tokióban a magyar csapat hét arany-, öt ezüst- és négy bronzérmet szerzett, amivel a tizen- nyolcadik helyen végzett az éremtáblázaton, ez most is megcélozható, főleg azért, mert mind a hét tokiói aranyérmesünk (Ekler Luca, Illés Fanni, Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Kiss Péter, Pálos Péter, Veres Amarilla) ott van a párizsi csapatban is, és megpróbálja megvédeni a címét. A párizsi paralimpia június 28-án szerdán kezdődik a megnyitóval, és jövő hét vasárnapig, szeptember 8-ig tart.