Még egyedi bélyeget is lehet készíttetni az olimpiai faluban

Bár számos negatív kritika is érte a párizsi olimpiai falut (kartonágyak, nem megfelelő étterem), a szervezők igyekeztek mindent megtenni, hogy kiszolgálják a sportolókat, van például szépségszalon, játékterem, bár és kávézó is a faluban. Sőt, posta is van, ahol a sportolók egyedi bélyegeket készíthetnek egy-egy fotó segítségével, majd fel is adhatják képeslapjaikat.

Az ír rögbis, Harry McNulty most azt is megmutatta, hogyan működik a bélyegkészítés. Illetve azt is, hogy a sportolók kipróbálhatják, milyen postásnak lenni, s egy kerékpárral gyűjthetnek adományokat.