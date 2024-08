Biztosan lesz kínai érem a női teniszezőknél, miután kiesett a világelső az elődöntőben

Előzetesen nem lehetett azt mondani, hogy a kínai lett volna a mérkőzés esélyese, hiszen a lengyel elleni korábbi összes mérkőzését elveszítette – számszerint hatot. Ráadásul az olimpiai tenisztornának és a Roland Garrosnak is otthont adó párizsi salakon Swiatek páratlan veretlenségi sorozatot épített az elmúlt évek során: a legutóbbi három Garrost egyaránt megnyerte, ami háromszor hét megnyert mérkőzés, amihoz most az olimpián hozzácsapott még négy meccset, vagyis már 25 megnyert mérkőzésnél járt. Cseng Csin-ven legfeljebb a „minden sorozat megszakad egyszer” örök igazságában bízhatott, s ennek szellemében már az első játékban bréklabdához jutott, ám kihasználni csak a következő fogadókjátékában sikerült. Igaz Swiatek gyorsan visszavette az bréket, amivel 2:2-re alakította a játsza állását, ám azt talán nem sejtette ekkor, hogy az első felvonásban már nem nyer több játékot. Cseng ugyanis további két adogatását is elvette a lengyelnek, a sajátjait pedig magabiztosan hozta, így 39 perc játék alatt meg is nyerte a szettet.

A folytatásban viszont jelentősen megváltozott a játék képe, a négyszeres Garros-bajnok lengyel villámgyorsan két brékkel elhúzott 4:0-ra, s már-már úgy tűnt, simán hozza a játszmát Swiatek. Ekkor viszont ismét jött a fordulat, s a kínai a dupla brékhátrányból egyenlített, majd miután Swiatek adogatóként egy kis lélegzetvételhez jutott, 5:5 után az újabb kihasználét adogatóelőnnyel már Csengnél volt az előny, s végül a 12. játékban egy bréklabdát hárítva, első meccslabdáját kihasználva megnyerte a találkozót Cseng. Ezzel ő lett az első kínai aki olimpiai döntőbe jut, s egyben ő lesz hazája első olimpiai érmes teniszezője – egyesben.

Cseng ellenfele a döntőben a a 13. kiemelt horvát Donna Vekic és a szlovák Anna Karolina Schmiedlová összecsapásának győztese lesz.

TENISZ (salak)

NŐI EGYES

ELŐDÖNTŐ

Cseng Csin-ven (kínai 6.)–Iga Swiatek (lengyel, 1.) 6:2, 7:5

KÉSŐBB

20.30: Donna Vekic (horvát, 13.)–Anna Karolina Schmiedlova (szlovák)