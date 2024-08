3x3-as kosárlabda: a férfiaknál francia–holland, a nőknél német–spanyol döntőt rendeznek

Kevés pörgősebb és látványosabb esemény van az olimpián a 3x3-as kosárlabdánál. Tíz perc vagy 21 megszerzett pont, hatalmas feszültség, nagy fizikai küzdelem, látványos kosarak. Hétfőn mindkét nemnél érmeket osztottak, nekünk meg egy kolléga segített az esernyőjével, hogy ne gyulladjon fel a laptopunk az égető napsütésben este hat órakor. A szívünk azért fájt, ha nem is a torna végső fázisában, de legalább a csoportmérkőzések alatt jó lett volna női válogatottunknak szurkolni, azonban a debreceni olimpiai selejtezőn dudaszós duplával kikaptunk a németektől, majd a kanadaiak esélyt sem adtak nekünk a bronzmérkőzésen. Nos, itt Párizsban éppen ez a két együttes játszotta a második elődöntőt – az elsőn a spanyolok hosszabbításban verték a címvédő Egyesült Államokat, előbb ziccerből, majd büntetőből talált be a korábban „nagypályán” Győrben is légióskodó, 39 éves Sandra Ygueravide (talán le se kell írnunk, ők is a Hajdúságban szerezték meg franciaországi repülőjegyeiket).

A németeket a remek Sonja Greinacher vezette, 11 pontot szórt, ő szerezte az utolsó kosarat, a dudaszó pillanata előtt két-három másodperccel, nagyon nehéz helyzetből. Németország 16–15-re nyert a rendes játékidőben, így nagy meglepetésre bejutott a fináléba.

No de következett a hatalmas érdeklődéssel várt francia–lett férfielődöntő, a házigazda a címvédő ellen. Érdekesség, hogy a 3x3 helyszínén, a Concorde téren található a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) székháza is, ahol a francia csapatnak regenerációs helyiséget rendeztek be szobabiciklikkel, pihenőszobával, masszázsággyal és jeges medencével, ráadásul onnan mindössze egy perc séta a pálya…

Az összecsapás egyik játékvezetője révén érdekelve voltunk, Csabai-Kaskötő Brigitta bíráskodott a találkozón, amelynek egyértelmű favoritjai voltak a lettek. Ennek ellenére Timothé Vergiat távolijával 11–8-ra vezettek a franciák, a lelátón még Asterix és Obelix is táncra perdült. Néggyel is megléptek a kék mezesek, hogy Vergiat újabb parádés duplájával mindössze két pontra legyenek a finálétól. Jules Rambaut óriásit zsákolt, míg a kegyelemdöfést a ziccer közben faultolt Lucas Dussoulier adta meg. A férfimezőny legmeghatározóbb gárdája, Szerbia a négy közé sem jutott be, így ismét lemaradt az aranyról, amely új tulajdonoshoz került.

3X3-AS KOSÁRLABDA

FÉRFIAK

Hollandia–Litvánia 20–9

Lettország–Franciaország 14–21

Helyosztók

21.30: bronzmeccs, Litvánia–Lettország

22.35: DÖNTŐ, Hollandia–Franciaország

NŐK

Elődöntő

Spanyolország–Egyesült Államok 18–16 – hosszabbítás után

Németország–Kanada 16–15

Helyosztók

21.00: bronzmeccs, Egyesült Államok–Kanada

22.05: DÖNTŐ, Spanyolország–Németország